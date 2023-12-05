Индексация пенсий в 2024 году: как будет происходить перерасчет и насколько зависит от стажа

Министр соцполитики Оксана Жолнович сообщила, от чего будет зависеть индексация пенсий в 2024 году. Также она рассказала, что будет с большими выплатами, например, судьям и госслужащим.

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Индексация пенсий в Украине будет зависеть от двух критериев: количества лет, которые человек работал, и суммы взносов, которые платил. Об этом министр соцполитики Оксана Жолнович сообщила в интервью изданию Forbes.

По словам Жолнович, при перерасчете пенсий будут учитывать количество лет и сумму уплаченных взносов, а затем сравнивать заработную плату со средней зарплатой, которая есть сейчас.

Как будут начислять баллы при индексации пенсий 2024 года

"Если равно — 10 баллов, меньше — 8 баллов, а если больше — 12 баллов. Баллы суммируются за все количество лет. По такой системе, если у человека 35 лет трудового стажа, то его пенсия не будет меньше, чем 40% от заработка", — пояснила министр.

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Некоторые украинцы получат 4200 гривен надбавки к пенсии: кого это касается

Наименьшая и наибольшая индексация: кто и сколько получит

Жолнович пояснила, что наименьшая индексация ожидает украинцев, которые вышли на пенсии в последние три года, ведь их выплаты соответствуют рынку. В отличие от людей, которые получили пенсию в 2000-х годах.

"Если очень упрощенно, то человек получает пенсию по формуле, где базой для начисления пенсии является средняя зарплата за последние три года. Индексация пенсий проводится на уровень инфляции в соответствии с последними тремя годами. То есть системно занижали пенсию такой категории граждан. И в результате у нас есть люди, которые получают 2500 гривен", — пояснила министр.

А люди с таким же стажем, которые вышли в 2019 году, получают 5000 гривен.

"Конечно, идеальный вариант проиндексировать пенсии всем, но на это нужно около 300 миллиардов гривен. Это огромные деньги. У нас в 2024-м заложено лишь 100 миллиардов", — добавила министр.

Поэтому, по ее словам, министерство "подтягивает" тех, кто получает меньше всего, а таких пенсионеров есть около 60% от общего количества.

Целесообразно ли осуществлять перечисление больших пенсий

"В специальных пенсиях будем выделять страховую часть, которая будет исчисляться баллами. Сейчас действует ограничение по индексации в 1500 гривен", — сообщила Оксана Жолнович.

Она пояснила, что в каждой стране есть политика по поддержке определенных категорий, таких как военные, госслужащие, судьи, правоохранители и т.д., ведь они несут усиленное давление в течение своей деятельности.

А что касается надбавок к специальным пенсиям, исходя из экономической ситуации в стране, то, по словам министра, над этим процессом пока размышляют и он пока на начальном этапе.

Накопительная пенсионная система: когда заработает в Украине

По этому вопросу Жолнович сообщила об ориентировании на 2025 год. Ведь нужно сформировать весь дизайн накопительной пенсии.

"Есть договоренность, что мы не обременяем ни работодателя, ни работника. Повышения налога не будет. Как вариант направления на накопление средств из Фонда безработицы, потому что там сейчас есть профицит. Согласно проекту бюджета на 2024-й, в следующем году в Фонд безработицы будет перечислено 10 млрд гривен", — напомнила она.

Также министерству нужно создать Государственный фонд, который будет заниматься накоплениями. Первые три года средства будут идти туда, потом будет возможность переходить на негосударственные фонды. Еще один вопрос — сохранение накоплений и защита их от инфляции. Рассматриваются инвестиции в золото, ОВГЗ, ценные бумаги и т.д.

"Это предварительный план, конечно, нас ждет дискуссия в парламенте. Закон нужно принять до первой половины следующего года, чтобы в 2025-м уже иметь дизайн реформы", — добавила Жолнович.

Между тем некоторые украинцы получат 4200 гривен надбавки к пенсии. Так, люди, которые признаны политзаключенными коммунистического режима СССР, имеют право на получение надбавки к пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Ранее Фокус сообщал, кому из пенсионеров нужно до 31 декабря обратиться в ПФУ, чтобы пройти идентификацию.