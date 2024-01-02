Пенсии в Украине: когда и какие социальные выплаты увеличатся в 2024 году

Всего планируется за год три этапа повышений. Первый из них состоится в начале года. Также ожидается введение новой бальной системы для пенсионеров.

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В 2024 году пенсионные выплаты для украинцев будут повышены несколько раз. Также будет изменена система начисления. Об этом сообщает NV.

Отмечается, что в течение года перерасчет выплат пройдет в три этапа. Первый раз это произойдет в январе, потом в марте, а крайний раз — в июле.

В январе сумму пенсии пересчитают для тех украинцев, которые получают минимальную и максимальную пенсию. Связано это с размером прожиточного минимума, который изменится с 2 093 до 2 361 грн. Пенсионные выплаты вырастут до уровня 2 361 и 23 610 грн соответственно.

Также в январе и июле 2024 года состоится перерасчет пенсий чернобыльцам и тех украинцев, которые получают минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем — 35 лет мужчины и женщины 30 лет. Размер наименьшей выплаты для таких людей сначала увеличится с 2680 до 2840 грн, а затем до 3200 грн.

Март 2024. Повышение пенсионных выплат для тех, кому должны индексировать их по плану. Произойдет это впервые по бальной системе, чтобы уравнять выплаты граждан, вышедших на пенсию в разное время. Пока не известно на сколько вырастут пенсионные выплаты украинцев. Предварительно, средняя пенсия повысится до 6 тысяч гривен.

Социальные выплаты в 2024: что изменится

В начале 2024 года вырастут и некоторые другие социальные выплаты. К примеру, общий показатель прожиточного минимума в 2024 году составит 2920 грн, а вот для тех граждан, которые утратили трудоспособность, минимум составит 2361 грн.

Выплаты за сверхнормативный стаж увеличатся до 23,6 грн за каждый дополнительный год. Размер добровольного пенсионного взноса станет выше и составит 1562 грн, а вот доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, — до 944 гривен.

Ранее сообщалось, что пожилые люди, которые не будут иметь 15 лет стажа в 65 лет, будут получать социальную помощь, а не пенсию. Ее размер будет определяться как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи на одного человека за полгода.