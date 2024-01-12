Деякі українці не зможуть отримати пенсію у 2024 році: у ПФУ розповіли, кого це стосується

Вимоги щодо страхового стажу збільшуватимуться до 2028 року. Тоді людина зможе вийти на пенсію у 60 років за наявності страхового стажу від 35 років, розповіли у ПФУ.

Related video

У 2024 році громадяни зможуть вийти на пенсію за віком за іншими правилами, зокрема змінилися вимоги до страхового стажу. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

"У 2024 році в Україні зміняться вимоги до страхового стажу, який дозволить громадянам вийти на пенсію за віком", — йдеться у повідомленні.

Пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається в залежності від набутого особою страхового стажу відповідно до статті 26 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Таким чином українець може вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років.

Важливо

Пенсія та допомога по інвалідності: як зростуть виплати у 2024 році

Який стаж потрібен для виходу на пенсію у 2024 році

У 60 років вийти на пенсію за віком можуть особи, у яких страховий стаж становить не менше 31 року. Проте, якщо людина не має такої кількості стажу, то вона зможе отримати пенсію в 63 роки, проте за умови, що її страховий стаж становитиме від 21 до 30 років. Якщо особа не матиме такої кількості стажу, то така пенсія призначається лише після досягнення 65-річного віку та наявності від 15 до 20 років стажу.

Крім цього, вимоги щодо страхового стажу збільшуватимуться до 2028 року, тоді для виходу на пенсію за віком у 60 років людина повинна буде мати страховий стаж від 35 років.

Нагадаємо, пенсіонерам, які досягли 65 років, проте їхній страховий стаж менше, ніж 15 років, не отримуватимуть пенсію. Їм буде доступна державна соціальна допомога.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році збільшився розмір пенсії. Зокрема, максимальна зросла до 23 610 гривень, а мінімальна до 2361 гривні.