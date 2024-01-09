Пенсія та допомога по інвалідності: як зростуть виплати у 2024 році

Через підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2024 року зростуть соціальні виплати особам, яким встановлено інвалідність. Фокус розібрався, на які суми щомісячних виплат варто розраховувати цій категорії населення.

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У разі відсутності достатньої кількості страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності, українці мають право на соціальну допомогу від держави. Вона прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це пише Фокус у новій статті "Пенсія по інвалідності: кому призначать та який розмір виплати у 2024 році".

"У нашому законодавстві здебільшого осучаснення мінімальних виплат відбувається за рахунок їхньої прив‘язки до прожитковому мінімуму, тому після затвердження бюджету країни на відповідний рік можна вже порахувати розмір виплат, на які населення може розраховувати у прийдешньому році", — зауважила Фокусу адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Особам з інвалідністю I групи надається допомога у розмірі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність Фото: pexels.com

Оскільки з січня 2024-го зріс показник прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 2093 грн до 2361 грн, відповідно зміняться й розміри допомоги по інвалідності. Зокрема,

особам з інвалідністю I групи буде надаватися допомога у розмірі 100% такого прожиткового мінімуму — 2361 грн;

особам з інвалідністю II групи – 80%, тобто 1888,8 грн;

особам з інвалідністю III групи — 60%, тобто 1416,6 грн.

Як розповіли Фокусу в адвокатському бюро "Івана Хомича", для призначення пенсії по інвалідності потрібно мати певний стаж. Так, для осіб з інвалідністю І групи від 54 років до досягнення особою 59 років включно потрібно мати 10 років стажу, для осіб з інвалідністю II та III груп від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років тощо.

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При цьому розмір пенсії по інвалідності не залежить від прожиткового мінімуму та становить відсоток від пенсії за віком, яка була б призначена таким особам. Тобто:

особам з інвалідністю I групи — 100%;

особам з інвалідністю II групи — 90%;

особам з інвалідністю III групи — 50% пенсії за віком.

Мінімальний розмір пенсії по інвалідності не може бути нижчим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, тобто 2361 грн.

Чому уряд хоче реформувати допомогу особам з інвалідністю

В умовах непевності щодо отримання допомоги для фінансування соціальних видатків, уряд шукає шляхи скорочення дефіциту державного бюджету. Досягти цього, зокрема, покликана зміна методології визначення інвалідності, каже Фокусу економіст Олег Пендзин. "Ці новації мають на меті зменшення видатків з державного бюджету, скорочення загальної кількості отримувачів допомоги, перегляд сум фінансування, які необхідно виділяти кожен рік, щоб забезпечувати цю соціальну допомогу. Це стосується, до речі, не тільки інвалідності, а й допомоги "Доступні ліки", субсидій – всього блоку соціальної допомоги. Усе має на меті одне – максимально скоротити видатки з державного бюджету", — переконаний він.

Пенсія по інвалідності не може бути нижчою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, тобто 2361 грн Фото: УНІАН

Між тим не вирішеною залишається проблема працевлаштування осіб з інвалідністю. Так, за даними Конфедерації роботодавців, з 2,56 млн людей працездатного віку з інвалідністю, роботу мають лише 430 тисяч людей.

Скорочення допомоги особам з інвалідністю може мати вкрай негативні наслідки. "Враховуючи ушкодження, яке зазнає здоров‘я осіб, яким встановлено інвалідність, та досить часто неможливість таких осіб працювати, будь-які з перелічених розмірів пенсій або допомог не можуть належним чином покрити всі витрати на побутові потреби та лікування", — наголосила Воронкова.

З 2,56 млн людей працездатного віку з інвалідністю, роботу мають лише 430 тисяч людей

Нагадаємо, українці, які дістали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час участі в бойових діях та заходах із гарантування нацбезпеки України, можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Він дає право на безоплатне одержання лікарських засобів, або ж знижки на оплату за комунальні послуги.

Також Фокус писав, що у Верховній Раді зареєстровано новий закон, який передбачає введення суворіших вимог до обліку та мобілізації громадян. Він пропонує скоротити відстрочку за інвалідністю: залишити I та II групи, а III групу прибрали.

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