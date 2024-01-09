Пенсия и пособие по инвалидности: как вырастут выплаты в 2024 году

Из-за повышения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 2024 года вырастут социальные выплаты лицам, которым установлена инвалидность. Фокус разобрался, на какие суммы ежемесячных выплат стоит рассчитывать этой категории населения.

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В случае отсутствия достаточного количества страхового стажа для назначения пенсии по инвалидности, украинцы имеют право на социальную помощь от государства. Она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Об этом пишет Фокус в новой статье "Пенсия по инвалидности: кому назначат и какой размер выплаты в 2024 году".

"В нашем законодательстве по большей части осовременивание минимальных выплат происходит за счет их привязки к прожиточному минимуму, поэтому после утверждения бюджета страны на соответствующий год можно уже посчитать размер выплат, на которые население может рассчитывать в грядущем году", — заметила Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Лицам с инвалидностью I группы предоставляется помощь в размере 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность Фото: pexels.com

Поскольку с января 2024-го вырос показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность с 2093 грн до 2361 грн, соответственно изменятся и размеры пособия по инвалидности. В частности,

лицам с инвалидностью I группы будет предоставляться помощь в размере 100% такого прожиточного минимума — 2361 грн;

лицам с инвалидностью II группы — 80%, то есть 1888,8 грн;

лицам с инвалидностью III группы — 60%, то есть 1416,6 грн.

Как рассказали Фокусу в адвокатском бюро "Ивана Хомича", для назначения пенсии по инвалидности нужно иметь определенный стаж. Так, для лиц с инвалидностью I группы от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно нужно иметь 10 лет стажа, для лиц с инвалидностью II и III групп от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно — 6 лет и т.д.

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При этом размер пенсии по инвалидности не зависит от прожиточного минимума и составляет процент от пенсии по возрасту, которая была бы назначена таким лицам. То есть:

лицам с инвалидностью I группы — 100%;

лицам с инвалидностью II группы — 90%;

лицам с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту.

Минимальный размер пенсии по инвалидности не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2361 грн.

Почему правительство хочет реформировать помощь лицам с инвалидностью

В условиях неуверенности в получении помощи для финансирования социальных расходов, правительство ищет пути сокращения дефицита государственного бюджета. Достичь этого, в частности, призвано изменение методологии определения инвалидности, говорит Фокусу экономист Олег Пендзин. "Эти новации имеют целью уменьшение расходов из государственного бюджета, сокращение общего количества получателей помощи, пересмотр сумм финансирования, которые необходимо выделять каждый год, чтобы обеспечивать эту социальную помощь. Это касается, кстати, не только инвалидности, но и помощи "Доступные лекарства", субсидий — всего блока социальной помощи. Все имеет целью одно — максимально сократить расходы из государственного бюджета", — убежден он.

Пенсия по инвалидности не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2361 грн Фото: УНИАН

Между тем не решенной остается проблема трудоустройства лиц с инвалидностью. Так, по данным Конфедерации работодателей, из 2,56 млн людей трудоспособного возраста с инвалидностью, работу имеют только 430 тысяч человек.

Сокращение помощи лицам с инвалидностью может иметь крайне негативные последствия. "Учитывая повреждения, которое испытывает здоровье лиц, которым установлена инвалидность, и довольно часто невозможность таких лиц работать, любые из перечисленных размеров пенсий или пособий не могут должным образом покрыть все расходы на бытовые нужды и лечение", — отметила Воронкова.

Из 2,56 млн людей трудоспособного возраста с инвалидностью, работу имеют только 430 тысяч человек

Напомним, украинцы, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время участия в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению нацбезопасности Украины, могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Он дает право на бесплатное получение лекарственных средств или же скидки на оплату за коммунальные услуги.

Также Фокус писал, что в Верховной Раде зарегистрирован новый закон, который предусматривает введение более строгих требований к учету и мобилизации граждан. Он предлагает сократить отсрочку по инвалидности: оставить I и II группы, а III группу убрали.

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