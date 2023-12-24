Как получить статус лица с инвалидностью вследствие войны, — объяснение Минобороны

В МО отметили, что такой статус предоставляют лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время участия в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению нацбезопасности Украины.

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Статус лица с инвалидностью вследствие войны и приравненным к ним гражданам, государство гарантирует ряд льгот. Речь идет, в частности, о бесплатном получении лекарственных средств, или же скидки на оплату за коммунальные услуги. Приобретение такого статуса требует соответствующего документального сопровождения. В Министерстве обороны Украины объяснили, кто имеет право и каков порядок действий по получению статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

Кто имеет право

В Минобороны отметили, что такой статус предоставляется лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время непосредственного участия в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в войне с Российской Федерацией.

К таким лицам относят:

военных ВСУ, Нацгвардии, СБУ, полиции, представителей других силовых структур;

работников, которых привлекали к участию в обеспечении обороны Украины;

регулярных и нерегулярных добровольцев в составе добровольческих формирований, которые были включены и не включены в состав ВСУ;

волонтеров, которые получили инвалидность непосредственно в районах боевых действий;

людей, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с разведывательными органами Украины на оккупированных территориях и в зоне проведения боевых действий.

Что нужно сделать

Министерство обороны определило порядок действий для получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

Вышеприведенным категориям граждан нужно собрать следующие документы:

справку командира воинской части о причинах и обстоятельствах ранения;

справку военно-врачебной комиссии (ВВК);

справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК);

выписку из приказа командира воинской части об исключении из списков личного состава части.

В оборонном ведомстве отметили, что в случае, если лицо с удостоверением участника боевых действий получает статус лица с инвалидностью вследствие войны, то предыдущее удостоверение изымают и оставляют на хранении в органах социальной защиты.

Напомним, ранее в сети рассказывали об основаниях увольнения военнослужащих во время военного положения. Для того, чтобы подтвердить право окончания военной службы, в первую очередь необходимо собрать документы, подтверждающие основания для увольнения.