Завышенные платежки за коммуналку: куда обращаться, чтобы добиться справедливости (видео)

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что можно обратиться в облэнерго, чтобы там пересчитали сумму на платежке. Если человек все равно недоволен, жалобу можно подать в НКРЭКУ.

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Если человеку пришла платежка за коммунальные услуги, сумма в которой, по мнению потребителя, завышена, он может обратиться в облэнерго или в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, в облэнерго должны проверить и перечислить, если выяснится, что сумма насчитана неправильно.

"Если потребитель видит и считает, что несправедливо начисленная сумма или не так рассчитана, то, во-первых, он должен обратиться в облэнерго, чтобы они проверили и перечислили", — сказал министр.

Также Галущенко заявил, что можно обратиться в НКРЭКУ, если потребитель недоволен решением облэнерго или хочет обратиться с жалобой.

"Если он не доволен и видит, что нет контакта или понимания, или же он так считает, то у нас есть НКРЭКУ, куда он имеет право обратиться с жалобой", — сказал Галущенко.

Глава Минэнерго добавил, что соответствующая комиссия должна проверить, справедливо ли была насчитана сумма.

Герман Галущенко о завышенных платежках (смотреть с 14:50)

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