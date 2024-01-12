Украинцы заплатят больше за коммуналку в январе: почему платежки увеличатся

Несмотря на то, что этой зимой тарифы на отопление для украинцев останутся на уровне 2023 года, некоторым потребителям в январе придется платить за тепло в своих квартирах больше, чем обычно.

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Осенью и зимой украинцы, как правило, тратят больше денег на оплату жилищно-коммунальных услуг. Все потому, что в квитанциях появляется услуга отопления. При этом уже в январе 2023 года некоторых потребителей могут сильно удивить цифры в платежках, пишет издание "Обозреватель".

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Причина, по которой потребителям в первый месяц нового года придется заплатить за отопление больше, нежели в декабре, ноябре и октябре — похолодание. Дело в том, как отмечается в публикации, в домах со счетчиками тепла жильцы платят за фактически употребленные гигакалории (Гкал).

Их уровень меняется, поскольку они зависят от температуры воздуха, то есть когда во время сильного похолодания украинцы потребляют больше тепла. Из-за этого растут и цифры в платежках, поскольку температура теплоносителя повышается, реагируя на снижение температуры на улице.

"К примеру, средняя температура в декабре 2023 года была на уровне плюс 0,7 градуса, а в ноябре – плюс 4,1 градуса. И, один из жителей Киева рассказал, что в декабре за отопление он заплатил на 300 гривен больше, нежели в ноябре", — сказано в публикации.

Тем временем, по словам синоптика Натальи Диденко, с пятницы, 12 января, в Украине ожидается похолодание. Так, температура воздуха снизится от -7…-12 градусов, а в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях и вовсе до -14 градусов.

Похолодание будет сопровождаться осадками в виде снега, которые затронут большую часть регионов страны, только на севере ожидается сухая погода.

"В Киеве 12-го января предполагается сухая погода с порывистым северо-западным ветром. Идет похолодание: и ночью, и днем ожидается -7-12 градусов", — рассказала Диденко.

В субботу, 13 января холодная погода также сохранится, говорит синоптик, а вот уже с 14-15 января начнется повышение температуры.

То есть, с учетом погодных условий в январе, украинцы уже в феврале могут получить еще большие счета за отопление. К слову, тарифы на отопление в сезоне 2023/2024 следующие:

в Киеве жители платят по тарифу тариф в 1 654,41 грн за 1 Гкал;

в Днепре — 1 741,32 грн за 1 Гкал;

в Одессе — 1 813,94 грн за 1 Гкал;

в Черновцах — 1 204,62 грн за 1 Гкал;

во Львове — 1 402,78 грн за 1 Гкал (КП "Львівтеплоенерго") и 1 420,32 ("Залізничтеплоенерго");

в Харькове — 1 748,47 грн за 1 Гкал;

в Полтаве — 1 332,52 грн за 1 Гкал;

в Сумах — 1 540,26 грн за 1 Гкал;

в Чернигове — 1 586,16 грн за 1 Гкал (ООО фирма "ТехНова") и 2 180 грн за 1 Гкал (ПАО "Облтеплокоммунэнерго").

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Напомним, что Украине в 2023 году в целом провела успешную подготовку к отопительному сезону. Так, по состоянию на начало декабря запасы газа в подземных хранилищах, включая газ иностранных трейдеров, превышали уровень в 15 миллиардов кубических метров.