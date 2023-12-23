Как меньше платить за электричество и не отказываться от бытовой техники: полезные советы

Если правильно выбирать режимы работы бытовых электроприборов, можно значительно уменьшить суммы в платежках.

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Оплата счетов за электроэнергию каждый месяц забирает значительную часть бюджета многих украинцев. Чтобы меньше платить за свет, некоторые отказываются от использования даже самой необходимой бытовой техники. О том, как сохранить уровень комфорта, который обеспечивают нам электроприборы, и уменьшить суммы в платежках, рассказало издание Merkur.

Установите правильную температуру в холодильнике

Сэкономить электроэнергию можно, если правильно настроить холодильник. Оцените, какие продукты вы храните чаще всего. Если в вашем холодильнике не лежит постоянно свежее мясо, то устанавливать температуру 2°С не имеет смысла. Для большинства других продуктов будет достаточно выбрать температурный режим в пределах 5-7°С. Немного подняв температуру в холодильнике вы сразу снизите расход электричества.

Если у вас есть морозильная камера, не выставляйте заморозку на максимум. При температуре -30°С продукты могут храниться годами, а для текущих запасов на месяц-два будет достаточно держать температуру на уровне от -15 до -18°С.

Экономьте с посудомоечной машиной

В современных посудомоечных машинах чаще всего есть программа "Эко". В таком режиме посуда моется немного дольше, но электричества и воды при этом расходуется меньше, так как мойка происходит при более низких температурах. Дополнительно машина не тратит электричество на охлаждение посуды после мойки.

Если же режима "Эко" нет, просто выбирайте программу с температурой 45-55°С. Также откажитесь от программ быстрой мойки – это самые энергозатратные режимы.

Используйте больше возможностей духовки, чтобы платить меньше

Готовя еду в духовке, используйте режим "конвекция". С одной стороны в этом режиме больше расход электричества за счет работы дополнительного вентилятора, с другой стороны – движение горячего воздуха в духовке ускоряет процесс приготовления, а температуру можно снизить на 5-10 градусов.

Для приготовления большинства блюд в духовке можно использовать еще один энергосберегающий лайфхак: выключайте нагрев за 5-10 минут до конца готовки. Тепла в духовке хватит, чтобы за это время еда дошла до нужной кондиции.

Двойная выгода стирки в режиме "Эко"

Режим "Эко" в стиральных машинах аналогичен такому режиму в посудомойках. Время стирки увеличивается, а расход воды и электроэнергии уменьшается. Кроме того, после стирки на низких температурах вещи гораздо дольше сохранят приличный внешний вид.

А вот если вы используете сушилку для одежды, не экономьте на оборотах отжима. Так вашей сушилке понадобится меньше времени на работу, а значит и электричества вы потратите тоже меньше.

Кроме того, не забывайте, что в хорошую погоду белье прекрасно может высохнуть на свежем воздухе самостоятельно.

И последний совет: если вы собрались покупать новую бытовую технику, обратите внимание на ее класс энергопотребления. Самые экономные электроприборы имеют маркировку класса энергопотребления А+++.

Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, как сэкономить на электричестве во время морозов. Сэкономить на свете реально, поэтому лайфхаки от "Укрэнерго" по экономии электроэнергии будут уместными.

Ранее Фокус писал, как уменьшить сумму в платежках и сократить энергопотребление. Также объясняли, какие электроприборы потребляют больше всего электроэнергии и что надо сделать, чтобы платить за электричество меньше.