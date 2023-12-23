Як менше платити за електрику і не відмовлятися від побутової техніки: корисні поради

Якщо правильно обирати режими роботи побутових електроприладів, можна значно зменшити суми в платіжках.

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Оплата рахунків за електроенергію щомісяця забирає значну частину бюджету багатьох українців. Щоб менше платити за світло, дехто відмовляється від використання навіть найнеобхіднішої побутової техніки. Про те, як зберегти рівень комфорту, який забезпечують нам електроприлади, і зменшити суми в платіжках, розповіло видання Merkur.

Встановіть правильну температуру в холодильнику

Заощадити електроенергію можна, якщо правильно налаштувати холодильник. Оцініть, які продукти ви зберігаєте найчастіше. Якщо у вашому холодильнику не лежить постійно свіже м'ясо, то встановлювати температуру 2°С не має сенсу. Для більшості інших продуктів буде достатньо вибрати температурний режим у межах 5-7°С. Трохи піднявши температуру в холодильнику, ви відразу знизите витрату електрики.

Якщо у вас є морозильна камера, не виставляйте заморозку на максимум. За температури -30°С продукти можуть зберігатися роками, а для поточних запасів на місяць-два буде достатньо тримати температуру на рівні від -15 до -18°С.

Економте з посудомийною машиною

У сучасних посудомийних машинах найчастіше є програма "Еко". У такому режимі посуд миється трохи довше, але електрики і води водночас витрачається менше, оскільки миття відбувається за нижчих температур. Додатково машина не витрачає електрику на охолодження посуду після миття.

Якщо ж режиму "Еко" немає, просто вибирайте програму з температурою 45-55°С. Також відмовтеся від програм швидкого миття — це найбільш енерговитратні режими.

Використовуйте більше можливостей духовки, щоб платити менше

Готуючи їжу в духовці, використовуйте режим "конвекція". З одного боку, в цьому режимі більша витрата електрики за рахунок роботи додаткового вентилятора, з іншого боку — рух гарячого повітря в духовці прискорює процес приготування, а температуру можна знизити на 5-10 градусів.

Для приготування більшості страв у духовці можна використовувати ще один енергоощадний лайфхак: вимикайте нагрівання за 5-10 хвилин до кінця готування. Тепла в духовці вистачить, щоб за цей час їжа дійшла до потрібної кондиції.

Подвійна вигода прання в режимі "Еко"

Режим "Еко" в пральних машинах аналогічний такому режиму в посудомийках. Час прання збільшується, а витрата води та електроенергії зменшується. Крім того, після прання на низьких температурах речі набагато довше збережуть пристойний зовнішній вигляд.

А ось якщо ви використовуєте сушарку для одягу, не заощаджуйте на оборотах віджимання. Так вашій сушарці знадобиться менше часу на роботу, а отже й електрики ви витратите теж менше.

Крім того, не забувайте, що в гарну погоду білизна прекрасно може висохнути на свіжому повітрі самостійно.

І остання порада: якщо ви зібралися купувати нову побутову техніку, зверніть увагу на її клас енергоспоживання. Найекономніші електроприлади мають маркування класу енергоспоживання А+++.

Нагадаємо, в "Укренерго" пояснили, як заощадити на електриці під час морозів. Заощадити на світі реально, тож лайфхаки від "Укренерго" щодо економії електроенергії будуть доречними.

Раніше Фокус писав, як зменшити суму в платіжках і скоротити енергоспоживання. Також пояснювали, які електроприлади споживають найбільше електроенергії і що треба зробити, щоб платити за електрику менше.