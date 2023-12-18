Розумна розетка допоможе заощадити електроенергію та відлякати злодіїв: як скористатися

Смартрозетки допоможуть налагодити побут і спростять життя вам, вашим дітям і навіть рослинам. Фокус зібрав кілька корисних порад про те, як застосовувати такі пристрої.

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Розумні розетки допоможуть контролювати, планувати й відстежувати використання електроенергії в будинку, особливо у свята, коли електрики споживається більше через новорічний декор, постійно увімкнений телевізор або ноутбук, а також акумулятори смартфонів, які швидко сідають, адже всі ми робимо так багато дзвінків у Новий рік. Фокус розповість, на що здатні смартрозетки, а вже купувати їх чи ні — вирішувати вам.

В Україні на маркетплейсах можна придбати розумні розетки від таких виробників як ColorWay, ELIVCO, Gosund, Inted, Nous, RZTK, Sonoff, TP-LINK, Tuya, Xiaomi й ін. Ціни варіюються від 350 до 2000 грн. Дорожче доведеться заплатити за пристрій із функцією Wi-Fi, але й простіші моделі теж дещо вміють. Давайте розберемося, чи потрібен вам такий гаджет і як його краще застосовувати.

Покращіть безпеку за допомогою смартрозеток

Якщо ви надовго залишаєте квартиру або будинок без нагляду, їдучи у відпустку або в гості до далеких родичів, можна підключити домашню електроніку до розумних розеток. У застосунку "розумний дім" заплануйте вмикання та вимикання кожного пристрою — телевізора, радіоприймача, люстр і торшерів — у різний час. Це створить ілюзію, що в будинку хтось є, оскільки постійно вмикається світло в тій чи іншій кімнаті, працює телевізор. Так можна відлякати злодіїв.

Яку розетку краще вибрати для системи "розумний дім"

Контролюйте й скорочуйте споживання енергії

Якщо ви купите інтелектуальну розетку з функціями моніторингу енергоспоживання, ви зможете точно дізнатися, скільки енергії споживає кожен підключений пристрій. Потім ви можете налаштувати повне вимкнення "найненажерливіших" гаджетів тоді, коли вони не використовуються. В умовах можливих блекаутів краще заощадити на перегляді телевізора, але зарядити "зайвий" повербанк.

Зробіть стару техніку "розумнішою"

Старі вентилятори, дифузори, обігрівачі й очищувачі повітря можна інтегрувати в систему розумного будинку за допомогою смартрозетки. Підключіть їх до пристрою, а потім у застосунку автоматизуйте їхню активацію за певних температурних умов або увімкніть їх віддалено, перш ніж приїдете з роботи додому. Поки ви добираєтеся, ваша кімната прогріється (влітку — охолоне). Можна підключати до таких розеток кавоварки, попередньо наливши воду й засипавши кави. Запланувавши увімкнення на, припустімо, 7:00, кавоварка зварить каву якраз до сніданку. Так ваш будинок стане затишнішим.

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Створіть систему нагадувань на основі світла

Заплануйте увімкнення або вимкнення певної лампи або інтелектуального джерела світла в конкретний час — це зможе слугувати вам нагадуванням про необхідність зробити важливу справу, наприклад, прийняти вчасно ліки, погодувати рибок, вчасно винести сміття. Така світлова "нагадувалка" дуже сподобається маленьким дітям, яких потрібно привчати до щоденної, але необхідної рутини на кшталт чищення зубів перед сном.

Доглядайте за своїми рослинами

Ви можете під'єднати лампи для вирощування кімнатних рослин до розумної розетки, щоб регулювати кількість одержуваної ними енергії. Встановіть періоди ввімкнення та вимкнення, щоб імітувати природне середовище для їхнього росту. Якщо у вас є електрична система поливу, можна запрограмувати її на подачу декількох мілілітрів води, щоб ґрунт залишався зволоженим і здоровим.

Раніше ми повідомляли про те, як зберегти заряд акумулятора смартфона, і що робити, якщо батарея улюбленого гаджета занадто швидко та часто розряджається.