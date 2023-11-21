Сейчас крупнейшим потребителем электричества в Украине является население, поэтому власть второй год подряд призывает украинцев к экономии. Сами украинцы экономить не против, ведь с повышением стоимости киловатта до 2,64 грн выросли и суммы в платежках. Какие электроприборы потребляют больше всего электроэнергии и что надо сделать, чтобы платить за электричество меньше?

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Несмотря на заявления чиновников об абсолютной готовности украинской энергосистемы к зиме, эксперты советуют надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Да и международные СМИ не питают иллюзий относительно зимы 2023/2024. Согласно выводам агентства Reuters, украинцам не хватило ни денег, ни времени, чтобы завершить подготовку к холодам. Учитывая, что враг не оставил своих попыток уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, миллионы граждан ждут долгие часы без света, а иногда и без тепла и воды.

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При таких условиях ограничения на потребление электрической энергии зимой почти неизбежны. Дело в том, что для возвращения света после повреждения инфраструктуры ремонтники подключают потребителей к резервной линии электроснабжения. Но такие линии менее надежны и часто не выдерживают нагрузок, особенно в часы пик. Именно поэтому эксперты призывают уменьшить потребление электроэнергии прежде всего с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В это время желательно воздержаться от использования энергоемких бытовых приборов, или, по крайней мере, включать только те, без которых действительно невозможно обойтись. Благодаря совместным усилиям можно уменьшить нагрузку на энергосистему и минимизировать массовые отключения.

Рекордсмены потребления: варочная поверхность, духовка и теплый пол

В сложные времена экономия электричества не только уменьшает суммы в платежках, но и становится общественно важным делом. Чтобы сократить расходы на электроэнергию и уменьшить нагрузку на энергосистему, нужно определиться с наиболее энергоемкими приборами и скорректировать их использование.

Варочная поверхность является лидером потребления электроэнергии Фото: Getty

Например, по данным Харьковоблэнерго, больше всего электроэнергии потребляют:

варочная поверхность — 7,5 кВт/ч;

электрический духовой шкаф — 2,5–4 кВт/ч;

электрический теплый пол — 3,8 кВт/ч;

сушильная машина — 3,2–3,4 кВт/ч;

кондиционер — 2,2–3,3 кВт/ч;

пылесос — 1,4–2,5 кВт/ч;

обогреватель масляный — 1,5–2,5 кВт/ч;

бойлер — 1,5–2,5 кВт/ч;

электрочайник — 1,5–2,4 кВт/ч;

утюг, фен — 1–2,4 кВт/ч;

стиральная машина — 1,8–2,3 кВт/ч;

посудомоечная машина — 0,8–1,9 кВт/ч;

микроволновая печь — 0,7–1,2 кВт/ч;

кофеварка — 1–1,2 кВт/ч;

холодильник — до 1 кВт/ч.

Однако эти данные можно использовать разве что для понимания, какие приборы не следует включать в часы пик. Ведь они вовсе не означают, что львиную долю электричества в каждой квартире расходуют именно электроплита и духовка. На практике это все зависит от использования определенной техники в конкретном домохозяйстве. Кто-то готовит каждый день на всю семью, а кто-то только разогревает готовую пищу в микроволновке, или вообще питается исключительно в офисе. Кто-то использует пылесос каждый день, а кто-то — раз в месяц. И даже с холодильником, который, казалось бы, работает во всех домах круглосуточно, не все так однозначно.

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Дело в том, что на самом деле холодильник работает не постоянно, а по своему "графику": наморозил — остановился. И чтобы найти агрегат, потребляющий 1 кВт/ч (как по данным Харьковоблэнерго), придется сильно постараться. Ведь в этом случае потребителю пришлось бы только за его работу платить более чем 1900 грн в месяц (1кВт х 24 часа х 30 дней х 2,64 грн). На самом деле современная модель потребляет 30–40 кВт в месяц, старые модели — больше. А это уже совсем другие цифры: 40 кВт х 2,64 грн = 105,6 грн. Поэтому, настоящие расходы на потребление отличаются от технологических характеристик.

Экономия электроэнергии: самые энергозатратные бытовые приборы

Более-менее понятную картину дает распределение потребления энергии в квартире, которое публиковали отечественные СМИ со ссылкой на данные немецкой Федеральной ассоциации управления энергетикой и водными ресурсами (BDEW):

28% — телевизоры, игровые приставки и компьютеры;

14% — стирка и сушка одежды;

13% — освещение;

11% — холодильники и морозильники;

9% — приготовление пищи;

8% — мытье посуды.

Если телевизор постоянно работает "фоном", платежка может неприятно удивить Фото: LG

К сожалению, экстраполировать эти данные на украинские квартиры не получится, ведь бытовые условия в странах разные. В Украине очень мало семей пользуются электросушилками, а потратить 13% на освещение можно, разве что совсем не выключая лампы. Наверное, для немцев это считали, включая освещение двора возле дома. В то же время украинцы чаще и больше готовят дома, поэтому на приготовление пищи в нашей стране пойдет большая доля потребления.

Экстраполировать данные немецкой Федеральной ассоциации управления энергетикой и водными ресурсами на украинские квартиры не получится, ведь бытовые условия в странах разные

И даже топ-семерка самых затратных бытовых приборов в среднем за месяц не безусловна, а зависит от конкретных факторов:

персональный компьютер (если он работает целый день; ноутбук потребляет меньше энергии);

холодильник (зависит от возраста агрегата);

телевизор (в том случае, если он постоянно работает "фоном");

стиральная машина (если часто стирать с максимальным подогревом воды);

кондиционер (если он работает почти круглосуточно);

обогреватели (если не утеплять квартиру и пытаться обогреть все комнаты электроприборами);

бойлер (если он работает постоянно и стоит на максимальной температуре).

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Так или иначе, потребители говорят о том, что заметили самое высокое потребление во время работы электроплиты и электродуховки. "У нас был простой опыт, когда мы уехали в отпуск на две недели, и на это время в квартире остался работать один холодильник. Когда мы вернулись и начали каждый день готовить (а мы готовим часто: два раза в день, и один раз это точно духовка), то потребление существенно подпрыгнуло вверх. Если за две недели отпуска "накрутило" на 80 гривен, то за две недели нашего хозяйствования дома сумма расходов выросла до 380 грн", — рассказала киевлянка Руслана Матвиенко.

Один из важных советов — стараться стирать на низкой температуре, особенно если вещи не сильно загрязнены Фото: Unsplash

Лучшие способы экономить на электроэнергии — это стараться использовать минимум приборов. А еще — установить многотарифный электросчетчик, согласно которому использование приборов после 23:00 будет стоить вдвое дешевле (1,32 грн/кВт-ч). Поможет экономии и отказ от электрочайника и электродуховки (конечно, при условии подключения квартиры к газоснабжению).

Бойлер раздора: стоит ли выключать прибор, когда им никто не пользуется

Энергетики дают десятки общих советов относительно того, как потреблять электроэнергию с минимальной нагрузкой на энергосистему. Среди них:

ограничить в пиковые утренние и вечерние часы использования мощных электроприборов (электроплита, теплый пол, стиральная машина, утюг, фен, электрочайник, бойлер, обогреватель, кондиционер);

не использовать одновременно более одного мощного электроприбора;

отключать электроприборы, которыми не пользуются, от сети;

обогреватели и кондиционеры включать только ночью, когда потребление электричества в стране ощутимо уменьшается;

перенести стирку на позднее время, при наличии использовать функцию отложенной стирки;

стараться стирать на низкой температуре, особенно если вещи не сильно загрязнены;

использовать в стиральной и посудомоечной машинах режим "эко";

набирать в электрочайник воду на один раз;

выключать свет, когда выходите из комнаты;

по возможности сменить технику на современную, она потребляет меньше электричества;

заменить лампочки накаливания на светодиодные;

выключать бойлер, когда им не пользуются.

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Большинство советов не вызывают сомнений, но водонагреватель, судя по обсуждениям на форумах, стал настоящим "бойлером раздора". В то время, как одни настаивают, что включать бойлер нужно только тогда, когда надо помыть посуду или принять душ, другие говорят, что его вообще не нужно выключать, ведь бойлер — это термос. То есть он нагревает воду, а потом расходует на поддержание температуры по минимуму.

Эксперты советуют отключать бойлер в часы утреннего и вечернего пиков нагрузки на энергосистему

Поставить точки над "і" в этих спорах Фокус предложил эксперту по энергоэффективности Игорю Черкашину.

"С точки зрения общественного интереса нужно отключать бойлер в часы утреннего и вечернего пиков нагрузки на энергосистему. Если поставить таймер, он это будет делать за вас, — отметил эксперт, — С точки зрения личной выгоды надо иметь многотарифный электросчетчик, который позволит за ночь платить по тарифу с коэффициентом 0,5. И это касается не только бойлера, но и других приборов, которыми можно пользоваться ночью. Продолжая тему баланса личного комфорта и общественного интереса, по возможности рекомендую днем подогревать бойлер где-то с 12 до 15 часов".

Поэтому, подытожил эксперт, бойлер все же выключать нужно. Конечно, при наличии сознания и многотарифного электросчетчика.

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