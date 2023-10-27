Отопление по графику: готовиться ли украинцам к холоду в квартирах этой зимой

Столица и некоторые регионы Украины уже начали подключать объекты жилого сектора к отоплению, а чиновники постоянно заявляют о полной готовности к отопительному сезону. Но эксперты говорят: представители власти выдают желаемое за действительное. Фокус разбирался, готовы ли города страны безболезненно войти в новый отопительный сезон и какие трудности могут возникнуть.

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Температура воздуха в Украине в последние недели снижается, и по прогнозам синоптиков, такая тенденция продолжится и в дальнейшем. Поэтому "оттягивать" начало отопительного сезона было нецелесообразно, ведь в этом случае жители начали бы использовать для обогрева электрические приборы, что привело бы к перегрузке систем электроснабжения.

Чиновники уверяют, что Украина к зиме полностью готова, и единственное, что может действительно привести к блэкаутам, — это российские удары по энергосистеме. Эксперты объясняют: нас ждет вторая "черная зима", ведь удары россиян неизбежны и на них можно будет списать все проблемы с поставками света, тепла и воды.

Оптимизм власти: абсолютная готовность и три уровня защиты

Об абсолютной готовности украинской энергосистемы к зиме на днях рассказал министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, никаких отключений не планируется, однако есть одно "но" — удары российских террористов по энергосистеме, которые невозможно прогнозировать.

Это "но" весьма существенно. Из последних новостей: несколько суток подряд враг атаковал Хмельнитчину, есть много повреждений в городе Славута. И хотя со временем городской голова Славуты заверил общественность, что тепло, воду и газ жителям обязательно будут предоставлять, понятно, что это — только начало отопительного сезона.

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По словам министра энергетики, лучшая защита — это системы ПВО. От уровня защищенности системами противовоздушной обороны будет зависеть устойчивость объектов энергетики во многих случаях. Если сравнить технический уровень ПВО сегодня и год назад, то, разумеется, города и энергетические объекты более защищены.

В свою очередь председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что Украина готовит три уровня защиты энергетических объектов: от обломков и взрывных волн, от прямого попадания "шахедов", а также комплексную защиту от дронов и ракет.

Этой зимой количество аварийных случаев увеличится Фото: Открытые источники

Правда, народный депутат, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Андрей Герус настроен менее оптимистично и советует согражданам готовиться к сложным месяцам. Председатель комитета ВРУ не исключает, что враг накапливает ракеты и беспилотники, чтобы в большем количестве запускать их на протяжении зимы, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры.

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Похоже, что ПВО — это единственное, на что могут надеяться украинцы, ведь страна вступает в зиму с довольно разбитой энергосистемой. Об этом пишет агентство Reuters, констатируя: у украинцев не было в достаточном количестве ни денег, ни времени, чтобы завершить подготовку к зиме. А это значит, что миллионы граждан ждут долгие ночи без света, тепла и воды.

Наибольшие проблемы с отоплением традиционно будут в крупных городах с разветвленными системами — Киеве, Харькове, Одессе, Днепре Фото: Getty Images

С выводами Reuters соглашается председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. По его словам, все заявления чиновников о готовности Украины к отопительному сезону абсолютно не соответствуют действительности.

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"Как Украина может быть готова к отопительному сезону, если еще до войны нам было необходимо капитально отремонтировать тысячи километров теплотрасс, если объем капитальных ремонтов в ТКЭ составляет 5-7% от ежегодного в довоенный период, если 85% жилого многоквартирного фонда нуждается в капремонте, если мы даже в августе 2023-го 11 дней из 30 брали аварийную помощь по электроэнергии?", — задается вопросами эксперт. К тому же, продолжает Попенко, одновременно с заявлениями о готовности, мы слышим о выводе блоков ТЭС на аварийный и даже плановый ремонт. Но как так случилось, что тепловые блоки ушли в ремонт не летом, а одновременно с началом отопительного сезона?

Объем капитальных ремонтов в ТКЭ составляет 5-7% от ежегодного в довоенный период, а 85% жилого многоквартирного фонда нуждается в капремонте

Энергетический эксперт Юрий Корольчук оценивает подготовку к отопительному сезону на среднем уровне. Формально органы местной власти отчитываются о проведенных работах — так было и в прошлом году, и до войны. И все эти отчеты хорошо ложатся в общую "справку", что все идет по плану. Но проблема в том, говорит эксперт, что сети находятся в изношенном состоянии, к тому же, они потребуют дополнительных ресурсов в случае повреждений и аварий.

До войны в Украине было 18100 км тепловых сетей, из которых около 15 тыс км нуждались в немедленном капремонте Фото: Shutterstock

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"Проблемы с подключением к отоплению нас ждут огромные, — говорит Олег Попенко, — Многие помнят, что еще перед войной в некоторых районах Киева отопление подключили в конце декабря. Аналогичная ситуация была, например, в Светловодске, хотя там этим вопросом особо никто обеспокоен не был. Ситуация с тех пор значительно ухудшилась, поэтому сложности с подключением будут во многих городах. Как показывает опыт, не станет исключением даже столица".

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Главная проблема, продолжает Олег Попенко, это состояние тепловых сетей, требующих немедленного капитального ремонта. До войны в Украине было 18100 км тепловых сетей, из которых около 15 тыс км нуждались в немедленном капремонте. Только в Киеве нужно немедленно отремонтировать около 800 километров теплотрассы. А полный ремонт 1 км стоит до миллиона долларов. Это огромные средства, которых просто нет.

Полный ремонт 1 км теплотрассы стоит до миллиона долларов

"Прошлая зима была теплой, перепадов температуры почти не было, и за этот счет можно было поддерживать нормальную температуру в квартирах. Но если этой зимой температурные перепады будут, будут и прорывы старых труб. Считаю, что, к сожалению, этой зимой количество аварийных случаев увеличится", — отметил Юрий Корольчук в комментарии Фокусу.

Прошлая зима была теплой, перепадов температуры почти не было, и за этот счет можно было поддерживать нормальную температуру в квартирах. В этом году может так не повезти

Фактически работы, если сравнивать с довоенным временем, почти не проводились. Единственное, что делали, — это ремонтировали проблемные участки, выявленные еще до войны, и частично кое-что из того, что проявилось в прошлом отопительном сезоне. По словам эксперта, в Украине сегодня нет ни одного города, в котором бы заменили хотя бы треть теплосетей. Например, в Киеве за все годы независимости заменили около 15% всей протяженности теплотрассы: из 2000 киевских километров новыми являются около 300 км. Все остальное, в лучшем случае, отремонтировано.

Изношенные теплосети могут стать аварийными и нуждаться в серьезном ремонте Фото: baileyokc.com

"Сегодня у теплокоммунэнерго большие долги, — подытожил эксперт, — "Нафтогаз" называет цифры 100 млрд грн. Я считаю, что даже больше — около 120 млрд. Расходы ТКЭ будут расти вместе с подорожанием топлива, материалов и ростом зарплат, и все это на фоне огромных неплатежей населения. Долг вырастет еще больше, поэтому перспективы — печальные".

В Киеве за все годы независимости заменили около 15% всего километража теплотрассы: из 2000 киевских километров новыми являются около 300 км

Тяжелая зима, или большие города — большие проблемы

За 20 месяцев полномасштабной войны в результате атак ВС РФ было разрушено большое количество генерационных мощностей, и все это надо восстанавливать. По словам Олега Попенко, проведение отопительного сезона будет огромной проблемой по всей стране, но особенно — на Херсонщине и Харьковщине в связи с обстрелами, не избежать трудностей и другим городам в прифронтовой зоне. То есть, самые высокие риски отключения отопления зимой сохраняются в прифронтовых регионах и на территориях, близко расположенных к границам с РФ и РБ, откуда могут продолжаться обстрелы.

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Но речь идет не только о них, ведь и расположенные на существенном расстоянии от фронта крупные города тоже могут атаковаться врагом, что потенциально грозит авариями и на электроэнергетических объектах, и на таких объектах, как водоканалы и теплотрассы. Ранее эксперты говорили Фокусу, что большие риски отключений имеют Одесса, Киев, Харьков, поскольку из-за обстрелов и, как следствие, повреждения линий электропередач, в таких городах имеется высокая нагрузка из-за большого количества потребителей приведет к отключениям электроэнергии. Однако системы отопления во многих домах зависят от энергоснабжения, а значит, вместе со светом в квартирах исчезнет и тепло.

Системы отопления во многих домах зависят от энергоснабжения, а значит, вместе со светом в квартирах исчезнет и тепло Фото: Pexels

"Наибольшие проблемы традиционно будут в крупных городах с разветвленными системами — Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, — добавляет Юрий Корольчук, — В меньших городах глобальная сеть теплоснабжения постепенно разрушалась: кто-то переходил на автономное отопление, кто-то ставил отдельные более новые теплопункты, иногда к процессам подключался бизнес. Поэтому сейчас нарушения в работе сети в маленьких городах будут иметь гораздо меньшие последствия".