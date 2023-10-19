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Эксклюзивы Российско-украинская война

Квартиры-бомбоубежища и услуги на случай блэкаута: как война изменила рынок товаров и услуг

блэкаут, свечка, счетчик, тьма,
Фото: eric anada: Pexels | Фото иллюстративное. Продавцы товаров и услуг адаптировали свои предложения к военным реалиям

Война оказала определенное влияние на украинский рынок товаров и услуг. Так, например, важным критерием арендного жилья стали наличие бомбоубежища и генератора. А популярными товарами в зимнее время — те, что помогут пережить блэкаут.

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Столичные паблики в Сети распространяют якобы рекламный ролик одного из киевских ЖК. На видео, вероятно, риелтор предлагает всем, кто хочет наблюдать из окна, как летают "шахеды" и ракеты, арендовать жилье в комплексе с панорамным видом.

В Украине более 600 дней продолжаются полномасштабные военные действия, которые неизбежно оказывают влияние на различные сферы жизни, в том числе на бизнес в стране. Рынок подстраивается под реалии, предлагая потребителям новые услуги и товары, которые еще два года назад не имели большого спроса. А также использует особенности военной жизни в маркетинге. К счастью, не всегда маргинально.

Так, например, преимуществом арендного жилья в Украине больше не является исключительно шаговая доступность до метро, если речь о столице, а также развитая инфраструктура, как это было в мирное время. Теперь главные критерии, на которые обращают внимание как соискатели жилья, так и арендодатели, это наличие газовой плиты на случай отключения электричества, генератора, а также бомбоубежища. Во всяком случае, эти три составляющих как мантру повторяют риелторы на OLX.

Преимуществом риелторы называют газовую плиту на случай блэкаута Fullscreen
Преимуществом риелторы называют газовую плиту на случай блэкаута
Преимуществом риелторы называют бомбоубежище Fullscreen
Преимуществом риелторы называют бомбоубежище
Фото: Скриншот
Преимуществом риелторы называют бомбоубежище Fullscreen
Преимуществом риелторы называют бомбоубежище
Фото: Скриншот
Преимуществом риелторы называют генератор Fullscreen
Преимуществом риелторы называют генератор
Фото: Скриншот
Преимуществом риелторы называют газовую плиту на случай блэкаута
Преимуществом риелторы называют бомбоубежище
Преимуществом риелторы называют бомбоубежище
Преимуществом риелторы называют генератор

Цокольный этаж во время войны тоже стал преимуществом. Такие квартиры, по мнению арендодателей, можно использовать в качестве бомбоубежища. О практичности заявления рассуждать не приходится. Квартира на цокольном этаже вряд ли такая же надежная как бомбоубежище.

Квартиру на цокольном этаже предлагают использовать в качестве бомбоубежища Fullscreen
Квартиру на цокольном этаже предлагают использовать в качестве бомбоубежища
Фото: Скриншот
Fullscreen
Фото: Скриншот
Квартиру на цокольном этаже предлагают использовать в качестве бомбоубежища

Помимо особенностей аренды жилья, на рынке появились и другие товары и услуги военного времени. Например, консультации о том, как обеспечить себя электрикой зимой.

На ОLХ предлагают бесплатно объяснить, какое оборудование понадобится на случай перебоев электричества, если в результате атак ВС РФ зимой пострадает критическая инфраструктура Украины. За 200 грн обещают рассчитать параметры оборудования для самостоятельного поиска. А за 500 грн — специалисты найдут все необходимое оборудование для заказчика по лучшей цене.

На ОLХ предлагают консультации на случай блэкаутов Fullscreen
На ОLХ предлагают консультации на случай блэкаутов
Фото: Скриншот

Чтобы продать устаревшие настольные игры, продавцы спекулируют на отключении электричества.

"Отличная игрушка на случай блэкаута, чтобы отвлечься самому и уделить время ребенку. Поможет отвлечь ребенка от телефона", — пишет продавец на ОЛХ.

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Фото: Скриншот
Fullscreen
Фото: Скриншот

Вновь популярными могут стать игровые консоли на аккумуляторе. Во всяком случае продавцы OLX пытаются актуализировать их в зимнее время, на случай, если будут многочасовые отключения электричества.

"Чудесная игрушка, чтобы скоротать время в случае блэкаута", — пишет продавец.

Игровая консоль на аккумуляторе Fullscreen
Игровая консоль на аккумуляторе
Фото: Скриншот
Игровая консоль на аккумуляторе поможет переждать многочасовые перебои с электричеством Fullscreen
Игровая консоль на аккумуляторе поможет переждать многочасовые перебои с электричеством
Фото: Скриншот
Fullscreen
Фото: Скриншот
Игровая консоль на аккумуляторе
Игровая консоль на аккумуляторе поможет переждать многочасовые перебои с электричеством

Для совсем олдскульного времяпровождения предлагают книги с настольными играми.

Настольные игры на случай отключения электричества Fullscreen
Настольные игры на случай отключения электричества
Фото: Скриншот

Популярные предложения на рынке в военное время — беспроводные устройства. Например, модем, который, по заявлению продавца, "круто ловит сеть в случаях, когда обычные телефоны бессильны", держит заряд до 6 часов, а потом поможет пережить блэкаут.

По заявлению продавца, модем работает до 6 часов Fullscreen
По заявлению продавца, модем работает до 6 часов
Фото: Скриншот

В то же время находчивые продавцы пытаются продать устаревшие товары, уверяя, что они могут пригодиться в бомбоубежище.

Телевизор для бомбоубежища Fullscreen
Телевизор для бомбоубежища
Фото: Скриншот

Напомним, 6 октября замглавы МВД Алексей Сергеев рассказал о плане действий на случай длительных блэкаутов. По его словам, в Украине сформируют Координационный штаб, который будет заниматься согласованием действий во время обстрелов и ликвидацией последствий атак. А генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что в новом отопительном сезоне украинцам стоит надеяться на отсутствие морозов. Именно погода будет влиять на то, будет ли свет в домах граждан.

В Украине разработаны и утверждены планы по временному отключению электроэнергии на всей территории страны в случае атаки ВС РФ критической инфраструктуры. Одной из наиболее сложных ситуаций, за исключением прифронтовых зон, является сценарий, который распространяется на Киев. Согласно утвержденным планам, в этом регионе могут произойти отключения электроэнергии продолжительностью до 7 часов подряд.