Графики отключения электроэнергии: как долго украинцы будут без света этой зимой

По словам министра энергетики Германа Галущенко, основным риском на данный момент являются массированные удары ВС РФ. Оккупанты, вероятно, вновь прибегнут к тактике обстрелов объектов энергоинфраструктуры.

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В Украине были разработаны и утверждены планы по временному отключению электроэнергии на всей территории страны. Одной из наиболее сложных ситуаций, за исключением прифронтовых зон, является сценарий, который распространяется на Киев. Согласно утвержденным планам, в этом регионе могут произойти отключения электроэнергии продолжительностью до 7 часов подряд. Об этом сообщается в материале издания OBOZ.UA.

Блэкаут в Украине — будут ли зимой отключения света

Компании в сотрудничестве с местными органами власти успели разработать графики плановых отключений электроэнергии до 1 октября. Некоторые из них опубликовали свои графики еще в предыдущем месяце, в то время как другие представили их лишь недавно. В качестве примера можно упомянуть компанию ДТЭК, чьи графики касаются Киева и его окрестностей, а также Одесской и Днепропетровской областей.

"Графики отключений размещены на сайтах постоянно, круглый год. Однако они не применяются", – пояснили в компании. То есть графики будут применять только в том случае, если будет такая необходимость. А необходимость может возникнуть по двум причинам:

ограниченная генерация не сможет покрыть потребности тока;

из-за новых обстрелов со стороны РФ энергетические объекты выйдут из строя.

Основным риском для энергосистемы на данный момент является вероятность обстрелов. Период относительного спокойствия, который наблюдается в течение последних нескольких недель, возможно, является лишь предварительной подготовкой. Британская разведка уже высказала опасения относительно намерений России накапливать ракеты с целью нанести удар по критической инфраструктуре, возможно, накануне отопительного сезона.

Как и в предыдущем году, существует вероятность того, что Россия может предпринять попытки оставить украинцев без тепла и электроэнергии. Для подобных случаев были разработаны графики плановых отключений. Например, в Киевской области график может выглядеть следующим образом: два часа без электроэнергии, затем четыре часа возможных отключений, и после этого еще два часа с восстановлением электроэнергии.

В Киеве ожидается более сложная ситуация. По оценкам энергетиков, длительность гарантированных отключений может составить четыре часа, затем следует трехчасовой период возможных отключений, и только два часа будут гарантированным периодом с постоянным электроснабжением.

В Днепре возможен график четыре на восемь. То есть жители Днепра, вероятно, будут четыре часа с электроэнергией и столько же – без нее.

В Одесской области график плановых отключений предполагает три часа с отключениями, затем следует трехчасовой период возможных отключений, и, наконец, три часа с электроэнергией. Таким образом, обстановка в столице, в Киеве, является наиболее сложной среди всех регионов. Это связано с проблемами в доставке и распределении электроэнергии, однако стоит отметить, что Киев также обладает надежной системой ПВО благодаря большому количеству стратегических объектов в этом регионе.

Восстановить все объекты энергосистемы не удалось, однако, в отличие от прошлой зимы, на сей раз к обстрелам готовы и энергетики, и силы ПВО. Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона заявил, что к началу отопительного сезона все будет готово: и генерация, и доставка тока.

Если в прошлом году предсказать, что Россия открыто пойдет на совершение военных преступлений и будет разрушать гражданскую инфраструктуру, было сложно, то сейчас Галущенко уверен, что агрессор будет наносить удары по энергетическим объектам. Вероятно, плановые отключения будут происходить, однако энергетики готовы к различным сценариям и делают все возможное, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения в условиях ухудшения обстановки.

Как подготовиться к отключению электроэнергии?

Если Россия вновь решит осуществить массированные удары по украинской энергосистеме, избежать плановых отключений, возможно, будет трудно. Тем не менее, в Министерстве энергетики обещают, что они прикладывают максимум усилий, чтобы сделать отключения электроэнергии как можно менее продолжительными.

"Мы проводим соответствующие тренировки, чтобы быть готовыми к любым решениям. Если, скажем, будут массированные удары, которые нанесут существенный вред энергосистеме, будут блэкауты, но мы все готовим для того, чтобы они носили кратковременный характер", – говорится в сообщении министерства.

Блэкаут в Украине — как подготовиться к отключениям света

Правила остаются прежними. Если давно не проводилась проверка электропроводки, то стоит обратиться к электрику. Перепады в напряжении могут вызвать новые проблемы. Кроме того, рекомендуется установить реле напряжения. Если электрический щиток находится внутри квартиры, то реле можно установить индивидуально, так же как стабилизатор напряжения. Принцип работы реле позволяет автоматически отключать подачу электроэнергии при резком падении или росте напряжения до достижения стабильных значений, что помогает предотвратить передачу "вредного" тока к электроприборам.

Помогут также пауэрбанки, аккумуляторные системы, генераторы (если есть техническая возможность для установки). Стоит также сделать запас воды (питьевой и технической) на случай, если в результате отключения электроэнергии также возникнут проблемы с водоснабжением.

Если в прошлом году блэкауты и длительные отключения тока были для большинства украинцев новинкой, то сейчас каждая семья имеет опыт перебоев с питанием, который также стоит использовать и текущей зимой.

"Подготовка к зиме еще продолжается, до ноября у нас еще есть время, чтобы подготовиться, в том числе для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск", – заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во время стрима Business Breakfast. От того, насколько успешно подготовятся украинские энергетики и военные, зависит будущий отопительный сезон.

Напомним, 6 октября, замглавы МВД Алексей Сергеев рассказал о плане действий на случай длительных блэкаутов. По его словам, в Украине будет сформирован Координационный штаб, который будет заниматься согласованием действий во время обстрелов и ликвидацией последствий атак.

Ранее, 6 октября, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что в новом отопительном сезоне украинцам стоит надеяться на отсутствие морозов, ведь именно погода будет влиять на то, будет ли свет в домах граждан.