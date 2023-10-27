Опалення за графіком: чи готуватися українцям до холоду в квартирах цієї зими

Столиця та деякі регіони України нещодавно почали підключати об’єкти житлового сектору до опалення, а посадовці усюди заявляють про повну готовність до опалювального сезону. Та експерти кажуть: представники влади видають бажане за дійсне. Фокус розбирався, чи готові міста країни безболісно увійти в новий опалювальний сезон та які труднощі можуть виникнути.

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Температура повітря в Україні останніми тижнями знижується, і за прогнозами синоптиків, така тенденція продовжиться і надалі. Тож, "відтягувати" початок опалювального сезону було недоцільно, адже в цьому випадку мешканці почали б використовувати для обігріву електричні прилади, що призвело б до перевантаження систем електропостачання.

Чиновники запевнюють, що Україна до зими повністю готова, і єдине, що може справді призвести до блекаутів, – це російські удари по енергосистемі. Експерти пояснюють: на нас чекає друга "чорна зима", адже удари росіян неминучі і на них можна буде списати всі негаразди із постачанням світла, тепла і води.

Оптимізм влади: абсолютна готовність та три рівні захисту

Про абсолютну готовність української енергосистеми до зими днями розповів міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, ніяких відключень не планується, проте є одне "але" — удари російських терористів по енергосистемі, які неможливо прогнозувати.

Це "але" досить суттєве. З останніх новин: кілька діб поспіль ворог атакував Хмельниччину, є багато пошкоджень у місті Славута. І хоча згодом Славутський міський голова запевнив громаду, що тепло, воду й газ жителям обов’язково надаватимуть, зрозуміло, що це — лише початок опалювального сезону.

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За словами міністра енергетики, найкращий захист – це системи ППО. Від рівня захищеності системами протиповітряної оборони буде залежати стійкість об’єктів енергетики у багатьох випадках. Якщо порівняти технічний рівень ППО сьогодні і рік тому, то, зрозуміло, міста та енергетичні об’єкти більш захищені.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що Україна готує три рівні захисту енергетичних об’єктів: від уламків та вибухових хвиль, від прямого влучання "шахедів", а також комплексний захист від дронів та ракет.

Цієї зими кількість аварійних випадків збільшиться Фото: Відкриті джерела

Щоправда, народний депутат, голова комітету житлово-комунального господарства та енергетики Андрій Герус має менше оптимізму та радить співгромадянам готуватися до складних місяців. Голова комітету ВРУ не виключає, що ворог накопичує ракети та безпілотники, щоб у більшій кількості запускати їх протягом зими, зокрема, по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Світло і тепло: чого чекати взимку на тлі проблем в енергетиці

Схоже, що ППО – це єдине, на що можуть сподіватися українці, адже країна вступає в зиму з доволі розбитою енергосистемою. Про це пише агенція Reuters, констатуючи: в українців не було достатньо ані грошей, ані часу, щоб завершити підготовку до зими. А це означає, що на мільйони громадян чекають довгі ночі без світла, тепла та води.

Найбільші проблеми з опаленням традиційно будуть у великих містах з розгалуженими системами – Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі Фото: Getty Images

З висновками Reuters погоджується голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. За його словами, всі заяви посадовців щодо готовності України до опалювального сезону абсолютно не відповідають дійсності.

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"Як Україна може бути готова до опалювального сезону, якщо ще до війни нам було необхідно капітально відремонтувати тисячі кілометрів теплотрас, якщо обсяг капітальних ремонтів у ТКЕ становить 5-7% від щорічного у довоєнний період, якщо 85% житлового багатоквартирного фонду потребує капремонту, якщо ми навіть у серпні 2023-го 11 днів із 30 брали аварійну допомогу по електроенергії?" — задається питаннями експерт. До того ж, продовжує Попенко, одночасно з заявами про готовність, ми чуємо про виведення блоків ТЕС на аварійний і навіть плановий ремонт. Але як так сталося, що теплові блоки пішли в ремонт не влітку, а одночасно з початком опалювального сезону?

Обсяг капітальних ремонтів у ТКЕ становить 5-7% від щорічного у довоєнний період, а 85% житлового багатоквартирного фонду потребує капремонту

Енергетичний експерт Юрій Корольчук оцінює підготовку до опалювального сезону на середньому рівні. Формально органи місцевої влади звітують про проведені роботи – так було і минулого року, і до війни. І всі ці звіти добре лягають у загальну "довідку", що все йде за планом. Але є проблема в тому, каже експерт, що мережі знаходяться у зношеному стані, до того ж, вони потребуватимуть додаткових ресурсів у випадку пошкоджень та аварій.

До війни в Україні було 18100 км теплових мереж, з яких біля 15 тис км потребували негайного капремонту Фото: Shutterstock

Опалення взимку: який реальний стан теплових мереж в Україні

"Проблеми з підключенням до опалення на нас чекають величезні, — каже Олег Попенко. – Багато хто пам’ятає, що ще перед війною у деяких районах Києва опалення підключили наприкінці грудня. Аналогічна ситуація була, наприклад, у Світловодську, хоча там цим питанням особливо ніхто не опікувався. Ситуація з того часу значно погіршилася, тож складності з підключенням будуть у багатьох містах. Як показує досвід, не стане виключенням навіть столиця".

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Головна проблема, продовжує Олег Попенко, це стан теплових мереж, які потребують негайного капітального ремонту. До війни в Україні було 18 100 км теплових мереж, з яких біля 15 тис. км потребували негайного капремонту. Тільки у Києві потрібно негайно відремонтувати близько 800 кілометрів теплотраси. А повний ремонт 1 км коштує до мільйона доларів. Це величезні кошти, яких просто немає.

Повний ремонт 1 км теплотраси коштує до мільйона доларів

"Минула зима була теплою, перепадів температури майже не було, і за цей рахунок можна було підтримувати нормальну температуру у квартирах. Але якщо цієї зими температурні перепади будуть, будуть і прориви старих труб. Вважаю, що, на жаль, цієї зими кількість аварійних випадків збільшиться", — зазначив Юрій Корольчук у коментарі Фокусу.

Минула зима була теплою, перепадів температури майже не було, і за цей рахунок можна було підтримувати нормальну температуру у квартирах. Цього року може так не пощастити

Фактично роботи, якщо порівнювати з довоєнним часом, майже не проводилися. Єдине, що робили, – це ремонтували проблемні ділянки, виявлені ще до війни, та частково дещо, що проявилося минулого опалювального сезону. За словами експерта, в Україні сьогодні немає жодного міста, у якому б замінили принаймні третину тепломереж. Наприклад, у Києві за всі роки незалежності замінили близько 15% всього кілометражу теплотраси: з 2000 київських кілометрів новими є близько 300 км. Все інше, у кращому випадку, відремонтоване.

Зношені тепломережі можуть стати аварійними та потребувати серйозного ремонту Фото: baileyokc.com

"Сьогодні у теплокомуненерго великі борги, — підсумував експерт. — "Нафтогаз" називає цифри 100 млрд грн. Я вважаю, що навіть більше – біля 120 млрд. Витрати ТКЕ зростатимуть разом з подорожчанням пального, матеріалів та зростанням зарплат, і все це на тлі величезних неплатежів населення. Тому борг зросте ще більше, тож перспективи — сумні".

У Києві за всі роки незалежності замінили близько 15% всього кілометражу теплотраси: з 2000 київських кілометрів новими є близько 300 км

Важка зима, або великі міста – великі проблеми

За 20 місяців повномасштабної війни внаслідок атак ЗС РФ була зруйнована велика кількість генераційних потужностей, і все це треба відновлювати. За словами Олега Попенка, проведення опалювального сезону буде величезною проблемою по всій країні, але особливо — на Херсонщини та Харківщині у зв’язку з обстрілами, не уникнути труднощів й іншим містам у прифронтовій зоні. Тобто, найвищі ризики відключення взимку опалення у прифронтових регіонах та на територіях, що близько розташовані до кордонів з РФ та РБ, звідки можуть продовжуватись обстріли.

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Але йдеться не лише про них, адже і розташовані на суттєвій відстані від фронту великі міста теж можуть атакуватися ворогом, що потенційно загрожує аваріями і на електроенергетичних об'єктах, і на таких об'єктах, як водоканали та теплотраси. Раніше експерти казали Фокусу, що великі ризики відключень мають Одеса, Київ, Харків, оскільки через обстріли та, як наслідок, пошкодження ліній електропередач, у таких містах наявне високе навантаження через велику кількість споживачів призведе до відключень електроенергії. Проте системи опалення у багатьох будинках залежать від енергопостачання, а значить, разом зі світлом у квартирах зникне і тепло.

Системи опалення у багатьох будинках залежать від енергопостачання, а значить, разом із світлом в квартирах зникне і тепло Фото: Pexels

"Найбільші проблеми традиційно будуть у великих містах з розгалуженими системами – Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, — додає Юрій Корольчук. — У менших містах глобальна мережа теплопостачання поступово руйнувалася: хтось переходив на автономне опалювання, хтось ставив окремі новіші теплопункти, подекуди до процесів підключався бізнес. Тому зараз порушення в роботі мережі в маленьких містах матимуть набагато менші наслідки".