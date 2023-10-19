Зі світлом взимку: українцям пояснили, коли саме варто очікувати на віялові відключення

Як пояснив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус, взимку рівень споживання зросте до 19 ГВт в пікові години.

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В Україні взимку найскладніша ситуація з електропостачанням буде у вечерні години, оскільки тоді споживання, як правило, зростає. Наразі енергосистема виробляє достатню кількість електроенергії для того, щоби забезпечувати потреби населенням. Однак громадянам все одно варто готуватися до складної зими. Про це повідомив в етері УП LIVE голова комітету житлово-комунального господарства та енергетики Андрій Герус.

"Бачимо, що останнім часом ракетні атаки по Україні майже не здійснювалися. Ймовірно, що ворог накопичує ракети та безпілотники, щоби у більшій кількості запускати їх по об’єктах енергетичної інфраструктури", — сказав він.

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Щоб мінімізувати потенційні проблеми, які можуть виникнути після ракетних обстрілів, українцям теж варто підготуватись. Герус пояснив, що населенню потрібно дотримуватися правил енергозбереження, а також підвищити енергоефективність свого житла. Водночас українцям, які мають зарядні станції та генератори потрібно вже зараз перевірити, чи справна техніка.

Зважаючи на те, що проблеми з електроенергією можуть виникати у вечірні години, Герус порадив українцям користуватися електроприладами вночі, нічні години, аби зменшити навантаження на енергосистему.

"Зараз рівень споживання електроенергії коливається від 9 ГВ вночі до 14 ГВт вдень, взимку очікується споживання на рівні 19 ГВт в пікові години. Енергетики готуються до того, щоб забезпечити потрібні обсяги", — підкреслив він.

Світло деяким українцям вимикатимуть рідше

Для рівномірного забезпечення електроенергії споживачів майбутньої зими компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" використовуватиме спеціальну програму, яка управлятиме графіками світла.

Як пояснив 19 жовтня директор Віталій Шайда, програмний продукт допоможе мінімізувати кількість помилок, які робили оператори під час минулого опалювального сезону.

Важливо

Відключення світла взимку: в Міненерго попередили українців щодо графіків

"Розроблений нами певний програмний продукт підказує диспетчеру, що та коли вмикати чи вимикати, й унеможливлює його помилку. Програму ми протестували та використовуватимемо, якщо будуть застосовані графіки відключень", — розповів він.

Нагадаємо, 12 жовтня очільник компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив, що енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання електроенергії попри всі пошкодження. За його словами, енергетиками вже був змодельований найхолодніший день, вони з'ясували, що енергосистема зможе його пройти, якщо здійснювати імпорт струму та підключити додаткові газові енергоблоки.

Раніше, 6 жовтня, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що у новому опалювальному сезоні українці повинні сподіватися на те, що майбутня зима не буде холоднішою за попередню.