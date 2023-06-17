Выбираем бойлер: как после повышения тарифа сократить расходы на нагрев воды

С 1 июня тариф на электроэнергию в Украине — 2,64 грн за кВт-час. Подорожание — очередной повод искать способы экономии. Особенно это важно, если в доме есть приборы, без которых семье не обойтись. Как выбрать бойлер и существуют ли экономичные нагреватели воды?

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Каждое лето украинцы сталкиваются с неприятной ситуацией, когда коммунальщики временно отключают воду в рамках гидравлических испытаний и ремонтов. И собственный водонагреватель — это один из самых простых и доступных способов обеспечить квартиру горячей водой. В частном же доме, где централизованного снабжения горячей водой не предусмотрено, бойлер часто — единственный вариант.

Украинцы до сих пор сталкиваются с отключениями горячей воды в летний период Фото: УНИАН

Но стоимость электроэнергии растет, и это означает, что использование бойлера становится все дороже. Напомним, украинцы с 1 июня 2023 года будут платить за свет по единому тарифу — 2,64 гривны за киловатт-час. В новых платежках, которые потребители получат уже в июле, сумма для одной семьи вырастет на 250-800 грн в зависимости от уровня потребления.

Мощный и надежный: как выбрать бойлер

Чтобы выбрать бойлер для дома или квартиры, нужно изучить параметры водонагревателя:

объем бойлера;

тип нагрева;

мощность бойлера;

форма бака и особенности подключения.

Например, если в квартире живет всего один человек, то лучше покупать бойлер с объемом не более 50 литров. Если два человека – 50-60 л, три – 80 л, а для семьи из четырех-пяти человек подойдет бойлер на 100 литров.

Что касается мощности, то водонагреватель на 30 л рассчитан на потребление 1-1,5 кВт в час, 50-80 л в среднем потребляют 1,6-2 кВт в час. В свою очередь, водонагреватели на 100–150 л обладают потреблением около 2,1–3 кВт. Также не стоит забывать, что чем больше бойлер, тем больше понадобится времени, чтобы нагреть воду.

Сколько времени необходимо для нагрева воды:

бойлер на 30 литров – 1-1,5 часа;

бойлер на 50 литров – 2 часа;

бойлер на 120 литров – 4 часа.

Если в квартире живет всего один человек, то лучше покупать бойлер с объемом не более 50 литров

Важны и параметры бойлера. По типу нагревателя они бывают "сухими" и "мокрыми". В первом случае тэны греют именно воду, а во втором – стенку бойлера, от которой нагревается вода.

Подешевле и подороже: сколько стоит бойлер в июне 2023 года

Выбирая бойлер, важно ориентироваться не только на цену и размер бака, но и на наличие на него двухлетней гарантии от производителя

Сегодня в Украине в интернет-магазинах и в крупных магазинах бытовой техники — огромный выбор бойлеров с различным объемом бака. Дорогие бойлеры стоят 20-60 тыс. грн.

Какие есть в продаже дорогие бойлеры*

Модель Описание Средняя цена Stiebel Eltron SHZ 50 LCD Объем: 50 литров.

Максимальная мощность: 6 кВт.

Максимальная температура воды: 85С°.

Подходит для ночного тарифа в сочетании с дневным.

Тип нагревателя: “сухой”



59 555 грн Stiebel Eltron PSH 50 Universal EL Объем: 50 литров.

Максимальная мощность: 3 кВт.

Максимальная температура воды:до 85С°.

Тип нагревателя: “сухой”.

Режимы работы: однотарифный, двухтарифный, быстрый нагрев воды.



27 634 грн Tesy GCR 802724D E31 ECW Объем: 65 литров.

Типа нагревателя: “сухой”.

Максимальная мощность: 3 кВт.

24 276 грн

*данные интернет-магазинов на 15.06.2023

Некоторые модели дорогих бойлеров оборудованы клавиатурой на цифровом блоке управления, позволяющей задавать температуру с точностью до градуса. У моделей может быть встроенный ЖК-дисплей, что точно показывает количество смешанной воды. А еще такой ЖК-дисплей точно показывает любую необходимую информацию, начиная от потребления энергии для соответствующей заданной температуры до разной информации о текущем рабочем состоянии. Также производители дорогих бойлеров заботятся о долгом сроке их службы — обещают сохранность бака в течение 50 лет. А еще в дорогих моделях можно выбрать потребление — установить потребление электроэнергии от 1 кВт до 4 кВт.

Какие есть в продаже недорогие бойлеры*

Модель Описание Electrolux EWH 50 Maximus Smart WiFi Нагревательный элемент: “сухой”.

Время для нагрева воды: 114 минут.

Объем: 50 литров.

Максимальная температура воды: до 75 градусов ATLANTIC Vertigo Basic 80 ES-VM0652F220F-B Нагревательный элемент: “мокрый”.

Время для нагрева воды: 1 час 43 минуты.

Объем: 50 литров.

Максимальная мощность: 2 Вт Ariston PRO1 R 50 V 1.5 K PL DRY Объем: 60 литров

Тип нагревателя: “сухой”

Время нагрева: 1 час 45 минут (до 45 градусов)





*данные интернет-магазинов на 15.06.2023

Платежка за бойлер: сколько платить за потребленную нагревателем электроэнергию

Более мощные модели потребляют больше электроэнергии за единицу времени, но быстрее нагревают воду. Менее мощные — наоборот: не так сильно влияют на счетчик, но и работают дольше. Поэтому, если верить законам физики, "мощные" и "слабые" бойлеры тратят на нагрев одинакового объема воды примерно равное количество электроэнергии.

Правда, производители бытовой техники нашли сразу несколько способов, чтобы уменьшить потребление электроэнергии за счет оптимизации работы бойлера. Так, например, появились водонагреватели с двумя или даже тремя нагревательными элементами. Все для того, чтобы обеспечить более равномерное прогревание воды, за счет чего уменьшается время работы тэнов.

Но даже при этом бойлеры нельзя назвать очень уж энергоэффективными приборами. По классификации Европейского объединения производителей бытовой техники, большинство из бойлеров принадлежит к классам от B до D. И разница между ними довольно существенная — расход электроэнергии может отличаться на 10% – 15%.

Бойлеры нельзя назвать очень уж энергоэффективными приборами Фото: УНИАН

Поэтому, если необходим энергосберегающий бойлер, обязательно стоит искать наклейки Energy Label, где указывается, к какому классу принадлежит модель водонагревателя.

"Чтобы нагреть 100 литров воды с 20 до 90 градусов, потребуется, в среднем, 7 кВт-ч электроэнергии. При условии, что ТЭН бойлера мощностью 1 кВт, воду в таком баке он нагреет за 7 часов, а ТЭН на 2 кВт — за 3,5 часа. Итого, расходы на нагрев 100 литров составят 18,5 грн, если учесть новый тариф 2,64 грн/кВт-час", — прокомментировал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Кириченко. Получается, если домохозяйству необходимо дважды в день нагревать бойлер объемом 100 литров, то расходы на использование электроэнергию в месяц могут достигать 1100 гривен.

Как экономить электроэнергию при использовании бойлера

Пользуйтесь бойлером по графику. Например, если днем потребность в горячей воде невелика, можно отключать прибор, а включать вечером за два-три часа до планируемого использования горячей воды.

Бойлер можно отключать периодически, что поможет уменьшить расходы на электроэнергию Фото: teplosoft.com.ua

Установите минимальную мощность. Максимальное температурное значение, в котором работают большинство бойлеров, — 75 градусов. То есть, чтобы нагреть воду, бойлеру с объемом бака 80 литров понадобится почти 3 часа. Все это время ТЭНы будут работать на полную мощность, что отразится на счетах за электроэнергию. Но если установить более экономный режим (50-55 градусов), потребление электроэнергии будет меньшим.

Вовремя чистите бойлер. Регулярный и своевременный сервис — тоже способ экономии. Жесткая вода — причина известковых отложений. Поэтому ухудшается теплоотдача, то есть, со временем вода будет нагреваться гораздо медленнее, а расход электроэнергии будет на том же уровне. Именно поэтому регулярная чистка и сервис тоже помогут сэкономить на суммах в платежке за электроэнергию.