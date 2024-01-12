Українці заплатять більше за комуналку в січні: чому платіжки збільшаться

Незважаючи на те, що цієї зими тарифи на опалення для українців залишаться на рівні 2023 року, деяким споживачам у січні доведеться платити за тепло у своїх квартирах більше, ніж зазвичай.

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Восени та взимку українці, як правило, витрачають більше грошей на оплату житлово-комунальних послуг. Усе тому, що у квитанціях з'являється послуга опалення. При цьому вже в січні 2023 року деяких споживачів можуть сильно здивувати цифри в платіжках, пише видання "Обозреватель".

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Причина, через яку споживачам у перший місяць нового року доведеться заплатити за опалення більше, ніж у грудні, листопаді та жовтні — похолодання. Річ у тім, як зазначено в публікації, у будинках із лічильниками тепла мешканці платять за фактично спожиті гігакалорії (Гкал).

Їхній рівень змінюється, оскільки вони залежать від температури повітря, тобто коли під час сильного похолодання українці споживають більше тепла. Через це зростають і цифри в платіжках, оскільки температура теплоносія підвищується, реагуючи на зниження температури на вулиці.

"Наприклад, середня температура в грудні 2023 року була на рівні плюс 0,7 градуса, а в листопаді — плюс 4,1 градуса. І, один із жителів Києва розповів, що в грудні за опалення він заплатив на 300 гривень більше, ніж у листопаді", — ідеться в публікації.

Тим часом, за словами синоптика Наталії Діденко, з п'ятниці, 12 січня, в Україні очікується похолодання. Температура повітря знизиться від -7...-12 градусів, а в Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях і зовсім до -14 градусів.

Похолодання супроводжуватиметься опадами у вигляді снігу, які зачеплять більшу частину регіонів країни, тільки на півночі очікується суха погода.

"У Києві 12-го січня передбачається суха погода з поривчастим північно-західним вітром. Йде похолодання: і вночі, і вдень очікується -7-12 градусів", — розповіла Діденко.

У суботу, 13 січня холодна погода також збережеться, каже синоптик, а ось уже з 14-15 січня почнеться підвищення температури.

Тобто, з урахуванням погодних умов у січні, українці вже в лютому можуть отримати ще більші рахунки за опалення. До слова, тарифи на опалення в сезоні 2023/2024 такі:

у Києві жителі платять за тарифом тариф у 1 654,41 грн за 1 Гкал;

у Дніпрі — 1 741,32 грн за 1 Гкал;

в Одесі — 1 813,94 грн за 1 Гкал;

у Чернівцях — 1 204,62 грн за 1 Гкал;

у Львові — 1 402,78 грн за 1 Гкал (КП "Львівтеплоенерго") і 1 420,32 ("Залізничтеплоенерго");

у Харкові — 1 748,47 грн за 1 Гкал;

у Полтаві — 1 332,52 грн за 1 Гкал;

у Сумах — 1 540,26 грн за 1 Гкал;

у Чернігові — 1 586,16 грн за 1 Гкал (ТОВ фірма "ТехНова") і 2 180 грн за 1 Гкал (ПАТ "Облтеплокомуненерго").

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Нагадаємо, що Україна у 2023 році загалом провела успішну підготовку до опалювального сезону. Так, станом на початок грудня запаси газу в підземних сховищах, включно з газом іноземних трейдерів, перевищували рівень у 15 мільярдів кубічних метрів.