Долги за коммуналку: в ДТЭК объяснили, как будут отключать бытовых потребителей

Украинцы должны рассчитаться за коммунальные услуги, чтобы не попасть в список должников и не получить иск в суд, объяснили в компании-поставщике газа и электроэнергии.

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Украинцы вскоре начнут получать оповещения о задолженности перед компанией Yasno, поставщиком газа и электроэнергии. Если они не рассчитаются с долгом в течение 10 дней, то им отключат предоставление услуг. О процедуре работы с должниками и возможном наказании говорится в объяснении пресс-службы компании, опубликованном на портале "Украинские новости".

Пресс-служба Yasno сообщила, что по состоянию на конец января 2024 года жители Киева и Днепропетровской области задолжали более 1,2 млрд грн.

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Без электроэнергии и газа: в Украине отменили мораторий на отключение от услуг за долги

Компания запустила специальную процедуру, чтобы получить причитающиеся ей средства, поскольку мораторий правительства на такие действия отменен, начиная с января 2024 года.

Платежи за коммуналку — детали

Чтобы получить деньги за электроэнергию и газ, предоставленные потребителям, компания будет действовать по такой процедуре:

должники получат бумажные письма, в которых им сообщают о наличии долга и о необходимости его как можно быстрее оплатить;

срок для оплаты долга — 10 дней со дня получения уведомления;

если средства не будут оплачены, то работники компании отключат предоставление коммунальных услуг.

Пресс-служба также пояснила, что на должников будут подавать в суд, чтобы получить возмещение за предоставленные услуги — речь идет о начислении штрафов и пени. Отметили, что главная цель компании — не отключение, а информирование по долгу с последующим получением оплаты.

"Ключевая цель сейчас — не отключить как можно больше потребителей, а проинформировать о необходимости своевременной оплаты", — отмечается на информационном портале.

Мораторий на отключение и штрафы — изменения в законодательстве

Отметим, в марте 2022 года Кабинет Министров Украины принял Постановление №206, которым установил мораторий на отключение, штрафы и пеню в случае возникновения задолженности за коммунальные услуги. 29 декабря 2023 года вышло другое Постановление, №1405 — оно отменило мораторий на большинстве территории Украины. Однако отмечается, что не будут наказывать за долги украинцев, чье жилье расположено в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Напоминаем, 12 января Фокус рассказал, куда украинцам обращаться, если стоимость коммунальных услуг кажется им завышенной. Кроме того, граждане имеют возможность самостоятельно узнать, не попали ли они в список должников.