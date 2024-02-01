Підвищення тарифів на світло: експерт пояснив, чи вирішить це проблеми (відео)

Експерт у сфері енергетики Олександр Харченко пояснив, що борги населення перед компаніями-постачальниками електроенергії складають лише 10%. Через нестачу коштів немає можливості ремонтувати мережі після ударів ЗС РФ.

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У 2024 році українцям не будуть підвищувати тариф на оплату електропостачання. Питання щодо зміни вартості тарифу назріло, але певний час уряд не буде приймати рішення, про яке ідеться у листі з США щодо економічних реформ. Про ситуацію щодо оплати комунальних послуг висловився директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Харченко заявив, що на ринку енергетики є проблеми на 100 млрд грн. У переліку цих проблем плата за світло від населення займає незначну частину. В підсумку у підприємств енергетичної галузі немає коштів ні для захисту від ракет та дронів, ні на розвиток.

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Під час брифінгу експерт визнав, що проблеми потрібно розв'язувати, оскільки вони сформувались вже давно.

"В принципі це питання вже назріло давно. Але для підвищення тарифів я об'єктивних причин не бачу від слова зовсім. Я бачу об'єктивні причини для комплексної реформи того, що в нас називають ринком електроенергетики", — продовжив він.

На думку спікера, у енергетичній сфері може настати хаос внаслідок проблем з обіговими коштами, різними виплатами та "спеціальними обов'язками", які поклала на компанії держава. Борги населення у цьому переліку складають лише 10%, зауважив Харченко. З його слів, ситуація виправиться у тому випадку, коли уряд прийме рішення зробити ціну не світло не фіксованою, а ринковою. Але і після цього з цією сферою буде не все гаразд.

"Борги наростають, краще не стає. Я абсолютно певен, що підвищенням просто тарифів для населення розв'язати цю проблему не просто неможливо, а в принципі неможливо. Самі по собі тарифи для населення, якщо їх зробити ринковими і не вирішити купу інших питань, які докладаються, то проблему це не вирішить", — резюмував експерт.

Ціна на світло 2024 — деталі

Зазначимо, 29 січня народний депутат з комітету з питань енергетики Верховної Ради Сергій Нагорняк заявив, що до вересня 204 року урядовці підвищать тарифи на електропостачання для населення. Згідно з оцінками, можливе зростання оплати удвічі — з 2,4 грн/кВт-год (для населення) до 6 грн/кВт-год. Такі зміни можуть запровадити у відповідь на лист від американських партнерів, які пропонують провести низку реформ для підтримки економіки України.

30 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що вартість світла не підійматимуть. Також він запевнив, що уряд й надалі буде підтримувати малозабезпечені сім'ї — кошти на це є.

Тим часом в ДТЕК опублікували попередження щодо того, що будуть відключати від елекро- та газопостачання громадян, які заборгували комунальникам. Зазначили, що отримали таке право з 1 січня. Крім того, щоб отримати компенсацію, будуть звертатись до суду і примусово стягувати необхідні кошти.

Нагадуємо, у січня 2024 року урядовці запевнили, що до кінця опалювального сезону тарифи на комунальні послуги змінюватись не будуть. Скільки коштуватиме світло з 1 лютого, розповіли у Міністерстві енергетики України.