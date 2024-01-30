Чи підвищуватимуть тариф на світло взимку для українців: в уряді відповіли

За словами українського прем'єра Дениса Шмигаля, тариф на електроенергію для населення не буде підвищуватися і залишиться на рівні 2,64 грн за кВт⋅год.

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Цього року тарифи на електроенергію для населення не будуть підвищуватися. Про це у вівторок, 30 січня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Продовжуємо підтримувати українські сім'ї та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення", — заявив Шмигаль.

Тариф на світло у 2024 році

Тариф на електроенергію в Україні, за словами Шмигаля, залишається на колишньому рівні — 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год.

Чи буду відключати світло

Шмигаль також зазначив, що наразі в Україні немає відключень електроенергії і не планується.

"Сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується. Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти та додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації з мережею ENTSO-E", — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що українські енергетики докладають усіх зусиль для забезпечення населення електроенергією, попри постійні атаки російських військ.

"Не дивлячись на постійні атаки, які тривають і цієї зими, ракетами й "шахедами" на об'єкти української енергетики, особливо на Сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в Україні можуть зрости тарифи для громадян на оплату електроенергії, газу та води протягом року. До кінця опалювального сезону не планують підвищувати комунальні тарифи для українців. Тож наразі громадяни за електроенергію платитимуть 2,64 грн/кВт⋅год, проте з 1 лютого ця ціна зміниться для малих непобутових споживачів.

Крім того, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що нові тарифи на газ і світло можуть бути затверджені навесні 2024 року.