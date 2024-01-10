В Україні подорожчають деякі комунальні послуги: коли доведеться платити більше

Тарифи на частину комунальних послуг не повинні змінюватися до 2025 року, оскільки в Україні діє спеціальний мораторій на підвищення. Але, як вважає експерт Олег Попенко, вже 2024 року українцям доведеться платити більше одразу за дві послуги.

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Тарифи на деякі житлово-комунальні послуги українцям можуть перерахувати вже 2024 року. Як сказав в ефірі "Громадського радіо" голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, ймовірно, споживачам переглянуть тарифи на світло і газ.

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За його словами, нові тарифи, найімовірніше, буде затверджено вже навесні 2024 року.

"Я думаю, що, найімовірніше, ми отримаємо нові платіжки цього року на електроенергію з 1 квітня або 1 травня, де нам знову збільшать вартість електроенергії. А на додачу до цього ще й вартість газу збільшать, тому на нас чекають серйозні зміни в наших платіжках у 2024 році", — сказав він.

Тарифи на світло і газ: скільки зараз платять українці

Днями міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що побутові споживачі в Україні щонайменше до закінчення опалювального сезону платитимуть за світло за поточними розцінками. Так, зараз світло для українців коштує 2,64 гривні за кіловат.

Щодо тарифу на газ, то в січні він буде на рівні 7,96 гривні за кубометр для клієнтів "Нафтогаз України" (тобто для 98% побутових споживачів). Загалом вартість газу в різних компаній коливається від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр.

Українцям почнуть відключати світло за борги

Нагадаємо, 29 грудня український Кабмін ухвалив постанову, якою скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Також уряд дозволив не надавати комунальні послуги через несплату або оплату не в повному обсязі з боку населення.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, від мораторію вирішили відмовитися через зростання боргів, причому за комунальні послуги часто не платять заможні українці.

"Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити і повинні платити, особливо в такий складний період часу, не платили, розуміючи, що можна не платити і за це нічого не буде", — розповів він.

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Як зазначив Герус, найдисциплінованішими платниками були субсидіанти. Усе тому, що вони боялися залишитися без державної допомоги, тому уникали боргів. Також найчастіше всі рахунки оплачують пенсіонери, які звикли платити вчасно.

Нагадаємо, експерти відзначають існування проблеми багатомільярдних боргів в енергетичному секторі. Так, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, найбільші борги сьогодні в газовому секторі, — вони становлять понад 200 млрд грн, зокрема 80 млрд грн накопичено за останні два роки. А на ринку електроенергії НАЕК "Укренерго" має заборгованість перед ГарПоком близько 32 млрд грн, компанія "Енергоатом" має заборгованість за ПСО 17 млрд грн, а загальна заборгованість на ринку електричної енергії перевищила 60 млрд грн.

Раніше Фокус розповідав, чи отримуватимуть субсидії українські домогосподарства, якщо вони користувалися пільгою ще 2023 року. Також нагадаємо, що в "Нафтогазі" повідомили, яким буде тариф на розподіл газу у 2024 році.