Причина в українцях: у Раді пояснили, чому повернули відключення світла за борги

Рішення уряду пов'язане з тим, що додаткового фінансування потребують енергетики, які займаються відновленням об'єктів після руйнувань. Однак мораторій, як зазначили у Верховній Раді, скасували не тільки з цієї причини.

Related video

В Україні більше не діє заборона на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Відповідну постанову Кабмін ухвалив в останні дні 2023 року. Як пояснив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, мораторій на від'єднання українців від житлово-комунальних послуг зняли, оскільки населення дедалі частіше не сплачує за послуги, якими користується.

Важливо

Україні не вистачає електроенергії, або Як паразити в економіцi знищують енергетику

За його словами, найдисциплінованішими платниками були субсидіанти. Усе тому, що вони боялися залишитися без державної допомоги, тому уникали боргів. Також не пропускали платежі пенсіонери, які звикли платити вчасно.

Водночас деякі забезпечені українці із зарплатами в тисячі доларів дедалі частіше зловживали певними нормами і накопичували борги за світло.

"Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити і повинні платити, особливо в такий складний період часу, не платили, розуміючи, що можна не платити і за це нічого не буде", — сказав він.

Герус зазначив, що грошей потребують компанії, які відновлюють енергетику після російських обстрілів.

"Тому уряд ухвалив таке рішення", — сказав Андрій Герус.

Чому Кабмін відмовився від мораторію

Уряд намагається поліпшити платіжну дисципліну споживачів і ситуацію на енергетичному ринку. Про це пише Фокус у своїй статті"Без електроенергії та газу: в Україні скасували мораторій на відключення від послуг за борги". Але, як розповів експерт з питань ЖКП Олег Попенко, для звичайних громадян тепер ситуація стане набагато складнішою, оскільки багатьом не вистачає грошей для того, щоб повністю і вчасно платити за комуналку.

"Громадяни, крім того, що мають величезні борги, будуть змушені шукати гроші, щоб платити всі ці незаконні платіжки, які вони отримували останні кілька років. У них фактично зросте борг. У людей не збільшиться коштів на те, щоб оплатити комуналку, тому що платити їм нічим", — пояснив він.

Важливо

Частина ВПО втратить виплати в лютому: кому їх скасують

Нагадаємо також, нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що побутові споживачі в Україні платитимуть за світло по 2,64 гривні за кіловат-годину щонайменше до закінчення опалювального сезону. Тарифи не залежатимуть від спожитого обсягу.