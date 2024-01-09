Україні не вистачає електроенергії, або Як паразити в економіцi знищують енергетику

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Що нам показують результати 2023-ого року в енергетиці?

Спойлер: паразитування на старій виробничій базі — це шлях у нікуди.

Імпорт електроенергії побив рекорди в грудні 2023 року. У грудні 2023 р. Україна імпортувала в 4 рази більше, ніж у листопаді, і в 75 разів більше, ніж у грудні 2022-ого (https://shorturl.at/kvDHS).

Подібна ситуація з нафтопродуктами — імпорт дизпалива у 2023-ому році зріс на 23% (https://shorturl.at/jrFTW). І хоча це й менше, ніж у 2021 році, слід пам’ятати, що й виробничі потужності в нас скорочуються.

Війна зробила нас ще залежнішими від імпорту, оскільки в електроенергетиці та нафтопереробці потужності прицільно знищував ворог. Нам починає не вистачати електроенергії для власних потреб, навіть на фоні того, що в нас не відбулося сплеску енергоспоживання. Якщо ж ми очікуємо на економічне відновлення, нам потрібно буде більше енергоресурсів, а отже, і власних потужностей.

На перший погляд, порадував газовидобуток. Минулого року видобуток виріс на 0,9%. Але примітно те, що він виріс у державних компаній. А приватники йдалі скорочували видобуток — тренд, цілком протилежний до довоєнного.

Можна було б подумати, що після війни ми швидко відновимо пошкоджені потужності й збудуємо нові. Але навряд чи це станеться без зміни бізнес-підходів у енергетиці. І падіння видобутку газу приватними компаніями — це демонстрація того, що в нас досі бракує інструментів стимулювання. Якщо в інвесторів не було мотивів вкладати в нові потужності до війни, то що змінить їхню поведінку після?

На жаль, поки що наш підхід — це виключно розглядати енергетичні активи як те, на чому можна заробляти без додаткових вкладень. А фактично виходить, що ми просто кормимося на старій базі, яка, цілком логічно, постійно звужується. Хорошим підтвердженням цього є газотранспортна система.

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Транзит природного газу впав більш ніж на чверть, порівняно із 2022-им роком, транзит склав лише 14,65 мільярда кубометрів (https://shorturl.at/cloL5). Ми впевнено рухаємося до мінімальних обсягів транзиту й відповідної виручки, хоча витрати на утримання газотранспортної системи залишатимуться високими без її модернізації. Газотранспортна система потребує невідкладного редизайну та модернізації.

Подібно і з газорозподільними системами. Держава у 2023-ому році фактично націоналізувала операторів системи розподілу (облгази). А чи буде забезпечене ефективне управління цим майном? Чи буде здійснено модернізацію цих активів? Навіть якщо буде бажання, то де взяти на це кошти? А навіть якщо й знайдуться кошти, то як їх окупити?

Аналогічно, як і з транзитом, обсяги розподілу природного газу суттєво нижчі, аніж встановлена потужність газорозподільних систем. Низький коефіцієнт використання встановленої потужності разом із високим рівнем зносу визначають їхню неефективність. Враховуючи, що держава сконцентрувала у своїх руках газорозподільні мережі, їх редизайн і модернізацію варто робити в комплексі з газотранспортною системою.

На превеликий жаль, доходи, які отримував енергосектор, у тому числі експортні, здебільшого є паразитуванням на старій виробничій базі, яка є морально застарілою та фізично зношеною. Атаки ворога лише зменшують цю базу, ставлячи під загрозу не тільки експортний потенціал, але й перетворюючи нас на імпортозалежну економіку в частині енергопостачання.

Ми все ще не готові модернізувати виробничу базу. Ну, ми готові, але хотіли б, щоб воно сталося само собою, без ухвалення інколи важких рішень. Найближчі два роки можуть стати роками вимушено складних рішень в енергетиці.

Паразитарна економіка в підсумку призведе до того, що ми знищимо свою енергетику та кормитимемо чужу. Змінюйся або помри: зміна підходів має відбутися в усьому: регулюванні, стимулюванні та законодавчих змінах.

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