ППО береже Україну, але розслаблятися рано: про що говорять підсумки половини опалювального сезону

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ПОЛОВИНА ЗИМИ ПОЗАДУ. ВИСНОВКИ ТА ОЧІКУВАННЯ

Українська енергосистема пройшла екватор осінньо-зимового періоду. Попри всі побоювання, попри обстріли та усі проблеми, які є на ринках, як-от борги, наразі ситуація виглядає кращою аніж навіть оптимістичні прогнози, які озвучувались влітку чи восени. Фактично за майже два місяці зими масштаби відключень були мінімальними.

Цьому, звісно ж, є причини. З одного боку, більша кількість систем протиповітряного захисту дала можливість мінімізувати втрати від обстрілів. З іншого боку, погода явно на нашій стороні – більшість тижнів зими спостерігалась плюсова температура, яка визначає менші обсяги попиту на електроенергію. І те, що в січні температура в деякі дні сягала +8 градусів, однозначно сприяє тому, що ми живемо без графіків відключень.

І хоча за минулий рік було встановлено нові потужності газової та сонячної генерації, цей приріст не можна назвати бумом, попри те, що було суттєво спрощено умови підключення та введення в експлуатацію нових установок. Як я вже писав, цьому є дві ключові причини: нерозуміння бізнес-процесів на ринку електроенергії непрофільним бізнесом, а також спотворення бізнес-моделі боргами на ринку.

На жаль, вітрова генерація, яка має низку переваг порівняно з газовою та сонячною, показала дуже малі прирости минулого року. Минулого року в Україні встановили до 44,6 МВт вітрових електростанцій, тим часом як у 2023 – 238 МВт. Тим часом потужності СЕС минулого року зросли на близько 800 МВт. Збільшенню потужності СЕС сприяло, зокрема, скасування влітку 2024 року ПДВ і мита на імпорт сонячних панелей та іншого енергообладнання. Водночас, із запровадженням пільг для вітрової енергетики були проблеми. Зараз парламент готує стимули, які мали б вирішити проблему низьких темпів будівництва вітрової енергетики.

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Зростання газової генерації, природно, зумовило зростання споживання газу. На цьому фоні позитивним є зростання видобутку газу компаніями "Нафтогазу". Минулого року дочка "Нафтогазу" — "Укргазвидобування" збільшила видобуток товарного природного газу на 5% — до 13,9 млрд кубометрів, порівняно з 13,2 у 2023. Минулого року компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини, з яких 60 – експлуатаційні, а 23 – пошуково-розвідувальні.

Звісно, усі позитиви першої половини зими не повинні розслабляти. Бо, звісно, систем ППО недостатньо, щоб цілковито убезпечитись при обстрілах. І точно так само не можна виключати похолодання в лютому, який традиційно був найхолоднішим з місяців взимку в Україні.

Розслаблятись надто рано. Згадаймо початок 2024 року, коли більшість на фоні закінчення зими та відчутності обстрілів вірили у те, що хотіли, що обстріли закінчились. Але з 22 березня 2024 року почалась нова масштабна кампанія обстрілів з багатогодинними відключеннями.

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