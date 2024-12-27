Графіки відключень та їхні загадки: чому різні регіони України по-різному забезпечені електрикою

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ЧЕРГОВА МАСШТАБНА АТАКА: ЯКІ НАСЛІДКИ ТА ЧОГО ОЧІКУВАТИ?

Внаслідок чергового обстрілу завдано пошкоджень низці електростанцій. Ворог використав велику кількість дронів для виснаження ППО і потому ракети. І хоч велику кількість ракет було збитою, частина обʼєктів суттєво пошкоджені. Відновлення пошкоджених об’єктів займе певний час.

Зважаючи, що більшість пошкоджених обʼєктів розташовуються переважно на лівому березі Дніпра, проблема дефіциту на лівобережні ще більше посилюється. Адже саме на правому березі Дніпра — три атомні електростанції, звідти іде переток імпортної електроенергії.

Тож перший наслідок такий, що в регіонах Лівобережжя буде суттєвий дефіцит потужностей, що означає необхідність запровадження графіків відключень. І ці графіки будуть масштабнішими, аніж на правому березі. Взагалі не виключеною є ситуація, коли окремі регіони на правому березі не будуть відключатись, тим часом як деякі області Лівобережжя житимуть у відключеннях. Адже немає потужностей, щоб передати потрібний обсяг електроенергії із правого на лівий берег. Потрібно розуміти що причина такої ситуації технічна і технологічна, адже інфраструктура об’єднаної енергосистеми України зазнала серйозних втрат і пошкоджень від ворожих ударів. Обстріли і лише обстріли є причиною, які створюють вузькі місця в енергосистемі.

Другий наслідок — це те що ворог може почати використовувати цей територіальний дисбаланс для чергового вкидання фейків розгойдування ситуації та розколу суспільства. Опитування показують, що половина населення України вірить в якісь конспірологічні версії про причини відключень, відкидаючи той факт, що саме систематичне руйнування енергосистеми ворогом зумовлює проблеми зі світлом. Учора знову загинув енергетик на одному з обʼєктів. І поки одні вірять в конспірологію, інші гинуть безпосередньо на енергетичних обʼєктах.

Ну і, звісно, треба бути готовим до нових обстрілів, які можуть погіршувати ситуацію з електропостачанням.

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