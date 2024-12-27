Графики отключений и их загадки: почему разные регионы Украины по-разному обеспечены электричеством

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ОЧЕРЕДНАЯ МАСШТАБНАЯ АТАКА: КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

В результате очередного обстрела нанесен ущерб ряду электростанций. Враг использовал большое количество дронов для истощения ПВО и потом ракеты. И хотя большое количество ракет было сбито, часть объектов существенно повреждены. Восстановление поврежденных объектов займет определенное время.

Учитывая, что большинство поврежденных объектов находятся преимущественно на левом берегу Днепра, проблема дефицита на Левобережье еще больше усиливается. Ведь именно на правом берегу Днепра находятся три атомные электростанции, оттуда идет переток импортной электроэнергии.

Поэтому первое следствие таково, что в регионах Левобережья будет существенный дефицит мощностей, что означает необходимость введения графиков отключений. И эти графики будут более масштабными, чем на правом берегу. Вообще не исключена ситуация, когда отдельные регионы на правом берегу не будут отключаться, в то время как некоторые области Левобережья будут жить в отключениях. Ведь нет мощностей, чтобы передать нужный объем электроэнергии с правого на левый берег. Нужно понимать, что причина такой ситуации техническая и технологическая, ведь инфраструктура объединенной энергосистемы Украины понесла серьезные потери и повреждения от вражеских ударов. Обстрелы и только обстрелы являются причиной, которые создают узкие места в энергосистеме.

Второе последствие — это то, что враг может начать использовать этот территориальный дисбаланс для очередного вброса фейков раскачивания ситуации и раскола общества. Опросы показывают, что половина населения Украины верит в какие-то конспирологические версии о причинах отключений, отвергая тот факт, что именно систематическое разрушение энергосистемы врагом вызывает проблемы со светом. Вчера снова погиб энергетик на одном из объектов. И пока одни верят в конспирологию, другие гибнут непосредственно на энергетических объектах.

Ну и, конечно, надо быть готовым к новым обстрелам, которые могут ухудшать ситуацию с электроснабжением.

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