Садовой или Свириденко: кто виноват, что отключили от света больницы во Львове

В СИНЕМ УГЛУ РИНГА — САДОВОЙ, В КРАСНОМ — СВИРИДЕНКО. РАУНД ПЕРВЫЙ.

Городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что во Львове отключили от электроснабжения больницы и городской электротранспорт. Якобы потому, что так говорит правительственное постановление.

Интересно. Я не слышал о постановлении правительства Украины об отключении львовских больниц и трамваев-троллейбусов от сети электроснабжения. Потому что больницы (а также и трамваи с троллейбусами) есть также и в других городах Украины, кроме Львова. И в этих городах и больницы, и электротранспорт работает, не отключен от электроснабжения.

Может все-таки вопрос не столько в правительственных решениях, сколько в решениях на месте?

Премьер не замедлила с ответом, подчеркнув, что правительственное постановление запрещает отключать больницы.

На самом деле единственное звено, которое знает, что, к чему и как присоединено, это местный оператор системы распределения, или "облэнерго". Облэнерго подает перечень, что можно отключать, исходя из спущенных сверху критериев. Облэнерго же и осуществляет эти отключения.

Еще раз по порядку для понимания.

Правительственное постановление запрещает отключение больниц. Нигде по Украине не было информации об отключении больниц. Местное облэнерго отключает какие-то больницы во Львове. Местные власти жалуются и апеллируют к правительству, закрыв глаза на существование облэнерго.

Поэтому здесь две версии: или криворукость на уровне облэнерго, или.... Выборы начались.

К слову, о криворукости на местном уровне. У меня вопрос: а почему на четвертый год энергетического террора часть коммунальных котельных во Львове не оборудованы резервным автономным питанием, и отключение электроэнергии по графикам автоматически означает прекращение подачи тепла? Кто здесь выступает облажавшейся невесткой? Правительство или, может, Бильдербергский клуб?

