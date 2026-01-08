Садовой или Свириденко: кто виноват, что отключили от света больницы во Львове
Мэр Львова Садовой обвинил центральную власть в отключении электротранспорта и больниц города. Но, как отмечает экономист Андриан Прокип, который представляет себе механизм отключений, постановления Кабмина по этому поводу не существует, и здесь еще надо понять, кто на самом деле виноват в том, что произошло...
В СИНЕМ УГЛУ РИНГА — САДОВОЙ, В КРАСНОМ — СВИРИДЕНКО. РАУНД ПЕРВЫЙ.
Городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что во Львове отключили от электроснабжения больницы и городской электротранспорт. Якобы потому, что так говорит правительственное постановление.
Интересно. Я не слышал о постановлении правительства Украины об отключении львовских больниц и трамваев-троллейбусов от сети электроснабжения. Потому что больницы (а также и трамваи с троллейбусами) есть также и в других городах Украины, кроме Львова. И в этих городах и больницы, и электротранспорт работает, не отключен от электроснабжения.
Может все-таки вопрос не столько в правительственных решениях, сколько в решениях на месте?
Премьер не замедлила с ответом, подчеркнув, что правительственное постановление запрещает отключать больницы.
На самом деле единственное звено, которое знает, что, к чему и как присоединено, это местный оператор системы распределения, или "облэнерго". Облэнерго подает перечень, что можно отключать, исходя из спущенных сверху критериев. Облэнерго же и осуществляет эти отключения.Важно
Еще раз по порядку для понимания.
- Правительственное постановление запрещает отключение больниц.
- Нигде по Украине не было информации об отключении больниц.
- Местное облэнерго отключает какие-то больницы во Львове.
- Местные власти жалуются и апеллируют к правительству, закрыв глаза на существование облэнерго.
Поэтому здесь две версии: или криворукость на уровне облэнерго, или.... Выборы начались.
К слову, о криворукости на местном уровне. У меня вопрос: а почему на четвертый год энергетического террора часть коммунальных котельных во Львове не оборудованы резервным автономным питанием, и отключение электроэнергии по графикам автоматически означает прекращение подачи тепла? Кто здесь выступает облажавшейся невесткой? Правительство или, может, Бильдербергский клуб?
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно