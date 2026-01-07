"Кто-то дал команду": во Львове часть больниц отключили от электричества несмотря на запрет, — Садовый

Во Львове часть больниц, где лечат раненых военных и людей после плена, отключили от централизованного электроснабжения, несмотря на прямой запрет правительственного постановления. Из-за этого медучреждения были вынуждены работать на дизель-генераторах, а электротранспорт в городе неоднократно останавливался.

Как рассказал городской голова Львова Андрей Садовый во время эфира День.LIVE, утро в городе было чрезвычайно сложным. По его словам, базовые больницы остались без централизованного электроснабжения, однако благодаря работе городских дизель-генераторов пациенты, среди которых раненые военные, не почувствовали перебоев в лечении.

Он отметил, что параллельно возникли проблемы с электротранспортом — часть трамваев и троллейбусов не выехала на маршруты из-за отключения тяговых подстанций. В связи с этим Андрей Садовый провел телефонные разговоры с премьер-министром, исполняющим обязанности министра энергетики и министром здравоохранения. По его словам, правильные решения были приняты оперативно, однако их реализация существенно затянулась.

Відео дня

Впоследствии городской голова сообщил, что в течение дня часть пятой городской больницы все еще оставалась без централизованного электроснабжения и работала на генераторах. Также без света находился центр помощи людям, пережившим плен и пытки.

"Я еще раз проговорил этот вопрос с исполняющим обязанности министра энергетики и думаю, что ситуация будет урегулирована", — подчеркнул мэр.

По его словам, аналогичная ситуация была и с электротранспортом: еще примерно за час до эфира движение было полностью заблокировано, однако впоследствии трамваи и троллейбусы начали возвращаться на маршруты после того, как поступила команда не отключать тяговые подстанции.

"Я так понимаю, что правительство изменило подход к отнесению объектов к критической инфраструктуре — что есть, а что нет. Это право правительства, но в этом постановлении четко, черным по белому написано, что учреждения медицины отключать нельзя. В то же время кто-то их отключил, и по состоянию на обед часть из них до сих пор не была подключена к электроснабжению", — пояснил Садовый.

В связи с этим руководители медицинских учреждений обратились в полицию области с требованием открыть уголовное производство и установить должностное лицо, которое дало указание энергетикам отключить больницы. Городские власти также привлекли Службу безопасности Украины и прокуратуру для выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.

"Еще раз подчеркиваю, они не почувствовали никаких изменений. Все нормально, но всю ночь — и я лично, и руководство города — мы все были на иголках. И сейчас также. Потому что мы переживаем: дизель-генерация не может работать постоянно, она является временной. То же касается электротранспорта. Как люди должны добираться? Хорошо, что мы в большинстве перекрыли это автобусными маршрутами, и более-менее оно сработало. Это безумные нервы. И так море проблем, а тут еще и те, что создают на пустом месте. Поэтому я оптимист. Хочу поблагодарить всех, кто из правительства и из области звонил и тем или иным образом пытался помочь. Это большая школа, чтобы государственная машина увидела, как она работает на примере одной громады", — сказал Андрей Садовый.

Отключение света во львовских больницах: что об этом известно

В ночь на 7 января во Львове от электроснабжения отключили часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале и добавил, что причиной является изменение подхода правительства к определению объектов критической инфраструктуры.

Публикация Андрея Садового в Telegram Фото: Скриншот

"Я не понимаю, кто додумался причислить больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику. С самого утра пытаюсь связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку. Сейчас экстренно планируем альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах", — говорится в публикации мэра.

На инцидент в своем Telegram-канале отреагировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что правительственным решением прямо запрещено отключать учреждения здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. По ее словам, органы контроля, в частности Госэнергонадзор, проведут проверки возможных нарушений, в том числе во Львове.

Публикация Юлии Свириденко в Telegram Фото: Скриншот

Напомним, что, по мнению экспертов, в Украине с начала неделивозможно удлинение продолжительности отключений света до одного часа из-за холодной погоды и дефицита энергомощностей.

Также Фокус писал, что хоть отключения света могут отменить в начале весны, летом — графики могут вернуться.