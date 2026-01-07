"Хтось дав команду": у Львові частину лікарень відключили від електрики попри заборону, — Садовий

У Львові частину лікарень, де лікують поранених військових і людей після полону, відключили від централізованого електропостачання попри пряму заборону урядової постанови. Через це медзаклади були змушені працювати на дизель-генераторах, а електротранспорт у місті неодноразово зупинявся.

Як розповів міський голова Львова Андрій Садовий під час ефіру День.LIVE, ранок у місті був надзвичайно складним. За його словами, базові лікарні залишилися без централізованого електропостачання, однак завдяки роботі міських дизель-генераторів пацієнти, серед яких поранені військові, не відчули перебоїв у лікуванні.

Він зазначив, що паралельно виникли проблеми з електротранспортом — частина трамваїв і тролейбусів не виїхала на маршрути через відключення тягових підстанцій. У зв’язку з цим Андрій Садовий провів телефонні розмови з прем'єр-міністеркою, виконувачем обов’язків міністра енергетики та міністром охорони здоров’я. За його словами, правильні рішення були ухвалені оперативно, однак їх реалізація суттєво затягнулася.

Згодом міський голова повідомив, що протягом дня частина п’ятої міської лікарні все ще залишалася без централізованого електропостачання і працювала на генераторах. Також без світла перебував центр допомоги людям, які пережили полон і тортури.

"Я ще раз проговорив це питання з виконувачем обов’язків міністра енергетики та думаю, що ситуація буде врегульована", — наголосив мер.

За його словами, аналогічна ситуація була й з електротранспортом: ще приблизно за годину до ефіру рух був повністю заблокований, однак згодом трамваї та тролейбуси почали повертатися на маршрути після того, як надійшла команда не відключати тягові підстанції.

"Я так розумію, що уряд змінив підхід до віднесення об’єктів до критичної інфраструктури — що є, а що ні. Це право уряду, але в цій постанові чітко, чорним по білому написано, що заклади медицини відключати не можна. Водночас хтось їх відключив, і станом на обід частина з них досі не була під’єднана до електропостачання", — пояснив Садовий.

У зв’язку з цим керівники медичних закладів звернулися до поліції області з вимогою відкрити кримінальне провадження та встановити посадову особу, яка дала вказівку енергетикам відключити лікарні. Міська влада також залучила Службу безпеки України та прокуратуру для з’ясування всіх обставин і притягнення винних до відповідальності.

"Ще раз наголошую, вони не відчули жодних змін. Усе нормально, але цілу ніч — і я особисто, і керівництво міста — ми всі були на голках. І зараз також. Тому що ми переживаємо: дизель-генерація не може працювати постійно, вона є тимчасовою. Те саме стосується електротранспорту. Як люди мають добиратися? Добре, що ми в більшості перекрили це автобусними маршрутами, і більш-менш воно спрацювало. Це шалені нерви. І так море проблем, а тут ще й ті, що створюють на пустому місці. Тому я оптиміст. Хочу подякувати всім, хто з уряду та з області телефонував і в той чи інший спосіб намагався допомогти. Це велика школа, щоб державна машина побачила, як вона працює на прикладі однієї громади", — сказав Андрій Садовий.

Відключення світла у львівських лікарнях: що про це відомо

У ніч на 7 січня у Львові від електропостачання відключили частину лікарень і весь комунальний електротранспорт. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі та додав, що причиною є зміна підходу уряду до визначення об’єктів критичної інфраструктури.

Публікація Андрія Садового у Telegram Фото: Скриншот

"Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком. З самого ранку намагаюся зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку. Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах", — йдеться у публікації мера.

На інцидент у своєму Telegram-каналі відреагувала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Вона наголосила, що урядовим рішенням прямо заборонено відключати заклади охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. За її словами, органи контролю, зокрема Держенергонагляд, проведуть перевірки можливих порушень, у тому числі у Львові.

Публікація Юлії Свириденко у Telegram Фото: Скриншот

Нагадаємо, що, на думку експертів, в Україні з початку тижня можливе подовження тривалості відключень світла до однієї години через холодну погоду та дефіцит енергопотужностей.

Також Фокус писав, що хоч відключення світла можуть скасувати на початку весни, влітку — графіки можуть повернутися.