Чи буде світло навесні та влітку: експерт зробив неочікуваний прогноз

Відключення електроенергії можуть бути скасовані вже навесні. Утім влітку графіки відключення світла можуть повернутися до українських споживачів.

Це пов'язано з необхідністю ремонту реакторів на атомних станціях. Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, ситуація навесні має покращитися завдяки зростанню виробництва сонячної генерації. Утім влітку відключення світла може повернутися знову.

"Але на літо, ймовірно, повернемося до графіків відключень, адже в ремонт вийдуть по два реактори на атомних станціях", — попередив Ігнатьєв.

Інші прогнози щодо відключення електроенергії

Прогноз Ігнатьєва — не єдиний прогноз щодо відключень електроенергії.

Відео дня

Так, наприклад, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявляв, що навіть якщо в березні різко потеплішає і засвітить сонце, відключення світла не припиняться. За його словами, якщо Україна й надалі проходитиме режим із 12-годинними вимкненнями світла, особливо більше їх буде вдень, коли активні і бізнес, і населення, то це буде ще дуже навіть непогано.

29 грудня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що відключення світла в Києві по 16 годин триватимуть ще тиждень щонайменше. Після цього доведеться миритися з тим, що електрика буде тільки 12 годин на добу.

Згодом Харченко пояснив, що тривалість відключень та їхня частота залежить від того, наскільки активно працюватиме ворог і як ефективно енергетики зможуть протистояти, а не від холодів на вулиці.

А голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв попереджав, що навіть за оптимістичним сценарієм відключення світла триватимуть впродовж усієї зими.

Наприкінці 2025-го року в.о. міністра енергетики Артем Некрасов із посиланням на нещодавні розрахунки заявив, що відключення світла в Україні навіть за умови повного припинення ударів ЗС РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури триватимуть не менше двох місяців.