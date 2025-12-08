"Графіки будуть тривалими та складними": як довго ще будуть відключення світла, — експерт

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що навіть за оптимістичним сценарієм відключення світла триватимуть впродовж усієї зими. З його слів, українцям "треба звикнути і жити в цих графіках".

"На превеликий жаль, ми маємо звикнути до цих графіків відключень електроенергії, які будуть достатньо довгими. Вони триватимуть всю зиму, а залишать нас, в кращому випадку, десь на початку квітня. Тобто графіки будуть тривалими та складними. Але треба звикнути і жити в цих графіках", — попередив експерт у коментарі "Еспресо" 8 грудня.

Він пояснив, що за оптимістичним сценарієм українці не панікуватимуть та швидко заряджатимуть приклади накопичення електроенергії. За негативним же ЗС РФ завдаватимуть ударів по енергосистемі, а у споживачів не буде світла по добі.

"Середньозважений сценарій — треба звикнути до графіків, які у нас були раніше — 4 години через 4 без стабільного електропостачання", — додав Ігнатьєв.

Нагадаємо, 8 грудня в усіх областях України діятимуть відключення світла протягом доби обсягом від 2,5 до 4 черг. Також запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Компанія ДТЕК опублікувала графіки відключень для Дніпропетровської, Одеської та Київської областей, а також столиці. У побутових споживачів не буде електроенергії по 15 годин.

Вночі на 8 грудня ЗС РФ атакували Україну дронами та КАБами. Під ударом знову був Фастів у Київській області. Також вибухи чули у Чернігові, Дніпрі та Охтирці.