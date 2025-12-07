Світла не буде по 15 годин: енергетики оприлюднили графіки на 8 грудня

У понеділок, 8 грудня, в усіх регіонах України застосовуватимуть заходи обмеження споживання. Стабілізаційні відключення запроваджені через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59. Про це повідомили в "Укренерго".

У компанії заявили, що обсяг ГПВ становитиме від 2,5 до 4 черг.

Для промислових споживачів водночас будуть запроваджені графіки обмеження потужності.

Енергетики попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись й наголошують на необхідності слідкувати за оперативною інформацією на офіційних сторінках регіональних обленерго.

Компанія ДТЕК опублікувала графіки відключень, які діятимуть на Дніпропетровщині, Одещині, а також у столичному регіоні. Світла у побутових сподивачів не буде по 15 годин.

Графіки вимкнення світла в Києві 8 грудня

Графіки вимкнення світла в Київській області 8 грудня

Графіки вимкнення світла в Дніпропетровській області 8 грудня

Графіки вимкнення світла в Одеській області 8 грудня

Нагадаємо, Фокус інформував, що голова "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що бригади енергетиків намагаються поліпшити стан енергосистеми після обстрілів російських окупантів, але ситуація досить важка і залишиться такою найближчим часом. За його словами, йдеться не про дні, а про тижні.

Буквально напередодні компанія обіцяла скоротити тривалість планових відключень світла в Україні до чотирьох годин