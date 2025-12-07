Света не будет по 15 часов: энергетики обнародовали графики на 8 декабря

В понедельник, 8 декабря, во всех регионах Украины будут применять меры ограничения потребления. Стабилизационные отключения введены из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В компании заявили, что объем ГПО составит от 2,5 до 4 очередей.

Для промышленных потребителей одновременно будут введены графики ограничения мощности.

Энергетики предупреждают, что время и объем применения ограничений могут измениться и подчеркивают необходимость следить за оперативной информацией на официальных страницах региональных облэнерго.

Компания ДТЭК опубликовала графики отключений, которые будут действовать в Днепропетровской, Одесской областях, а также в столичном регионе. Света у бытовых потребителей не будет по 15 часов.

Напомним, Фокус информировал, что глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что бригады энергетиков пытаются улучшить состояние энергосистемы после обстрелов российских оккупантов, но ситуация достаточно тяжелая и останется такой в ближайшее время. По его словам, речь идет не о днях, а о неделях.

Буквально накануне компания обещала сократить продолжительность плановых отключений света в Украине до четырех часов