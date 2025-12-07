ЗС РФ скидують на Україну КАБи та атакують дронами: у Фастові третя ніч з вибухами (відео)

Надвечір 7 грудня російські окупаційні війська розпочали атаку дронами та КАБами по українських містах. "Шахеди" летіли у різних напрямках, а в багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Зокрема вибухи пролунали у Фастові, Київської області, а про загрозу для міста попереджали Повітряні сили ЗСУ.

"Фастів — залишайтесь в укриттях. БпЛА в районі міста", — йшлося у повідомленні.

Водночас місцеві телеграм-канали оприлюднили відео, на яких зафіксовані моменти прильотів по Фастову.

Також ПС ЗСУ повідомляли про рух ворожих безпілотників у наступних напрямках:

БпЛА на/повз Павлоград з півдня;

БпЛА на Чернігів з північного сходу;

БпЛА на південь від Києва, курс — західний;

Вінниччина: БпЛА повз Теплик курсом на північ. БпЛА в районі Погребища, курсом на північ.

Водночас начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що Запорізькій області загрожує застосування керованих авіабомб. Пуски КАБів на Запоріжжі підтвердили й Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, ЗМІ повідомляли про вибухи, які чули мешканці Чернігова, Дніпра та Охтирки.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня Росія вдарила по Кременчуку ракетами та дронами.

У ніч на 6 грудня ЗС РФ атакували Фастів, внаслідок чого був зруйнований місцевий вокзал.