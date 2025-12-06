РФ обстріляла залізницю Фастова: "Укрзалізниця" оперативно змінює напрямок руху потягів

Через російський ракетний обстріл Київської області у Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Напрямки потягів, які прямують через місто, змінюють, повідомили в "Укрзалізниці".

"У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові оперативно змінюємо маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі. Безпека людей — понад усе", — йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що затримки потягів наразі контрольовані, а диспетчери подбають про можливі пересадки пасажирів.

"У самому Фастові тривога ще триває, люди перебувають в укриттях. Просимо уважно слухати оголошення залізничників на вокзалах та у поїздах. Рух не спиняється", — наголосили в "Укрзалізниці".

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу по всій території України оголосили повторну повітряну тривогу через другий за ніч злет російських винищувачів МіГ-31К.

Повітряна тривога 6 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня ЗС РФ завдали комбінованого удару по Україні ракетами та дронами.

4 грудня РФ обстріляла перинатальний центр в Херсоні.