РФ обстреляла железную дорогу Фастова: "Укрзализныця" оперативно меняет направление движения поездов
Из-за российского ракетного обстрела Киевской области в Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура.
Направления поездов, следующих через город, меняют, сообщили в "Укрзализныце".
"В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове оперативно меняем маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью. Безопасность людей — превыше всего", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что задержки поездов пока контролируемые, а диспетчеры позаботятся о возможных пересадках пассажиров.
"В самом Фастове тревога еще продолжается, люди находятся в укрытиях. Просим внимательно слушать объявления железнодорожников на вокзалах и в поездах. Движение не останавливается", — отметили в "Укрзализныце".
Отметим, что на момент публикации материала по всей территории Украины объявили повторную воздушную тревогу из-за второго за ночь взлета российских истребителей МиГ-31К.
Напомним, в ночь на 6 декабря ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и дронами.
4 декабря РФ обстреляла перинатальный центр в Херсоне.