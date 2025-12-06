ВС РФ бьют по Украине "кинжалами": взрывается в Киеве, Днепре, на Запорожье
В ночь на 6 декабря российские оккупационные войска выпустили в сторону Украины аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", из-за чего по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Перед пуском ракет был зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Сразу после взлета истребителей по всей территории Украины объявили воздушную опасность.
По данным мониторов, кроме Киева, баллистика летела в сторону Днепра, Конотопа и Нежина. В конце концов, в Днепре таки прозвучали взрывы.
В Киеве и области работала ПВО, а ближе к двум часам ночи о первых взрывах сообщил глава запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Также около 2 ночи мониторинговые телеграмм-каналы сообщили, что в результате обстрела Днепра и Киева повреждены несколько объектов энергетики.
"В дальнейшем на ночь тенденция такая же", — говорится в сообщении.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской ракетной атаки не было.
Напомним, в ночь на 6 декабря ВС РФ атаковали Украину "шахедами".
4 декабря РФ обстреляла перинатальный центр в Херсоне.