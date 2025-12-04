РФ обстреляла перинатальный центр в Херсоне: в момент удара врачи принимали роды (видео)

Россияне обстреляли перинатальный центр в Херсоне. Попадание вражеского боеприпаса произошло в момент, когда врачи принимали роды у пациентки.

Видео с последствиями обстрела Херсона председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, никто из младенцев, пациенток и докторов не пострадал.

"В Херсоне российские террористы продолжают жестоко воевать с детьми — даже теми, кто только должен появиться на свет", — отметил председатель ОГА.

Прокудин рассказал, что врачи как раз принимали роды во время "прилета" от оккупационных войск.

На видео можно увидеть разрушенную стену на первом этаже и разбросанные вокруг обломки здания, разбитые окна и заваленные кирпичами кабинеты.

Одна из сотрудниц перинатального центра в ролике говорит, что медики прямо перед ударом собирались начать операцию.

Обстрелы Херсона

Александр Прокудин 4 декабря также рассказал, что после ударов ВС РФ дронами, артиллерией и другим оружием Херсонская ТЭЦ полностью остановила работу и более 470 домов (40,5 тысячи абонентов) остались без отопления в начале зимы.

1 декабря СМИ со ссылкой на сообщение хакерской группы "256 КиберШтурмовая дивизия" писали, что президент РФ Владимир Путин хочет устроить в Херсоне экологическую катастрофу, последствия которой могут ощутить на себе Турция, Румыния и Болгария.