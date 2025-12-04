Херсонская ТЭЦ полностью остановила работу: в ОВА рассказали о последствиях ударов ВС РФ

Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин заявил, что более 40,5 тысячи абонентов остались без отопления. ВС РФ добились приостановления работы Херсонской теплоэлектроцентрали, и местные власти ищут альтернативы.

"В течение последних дней российские оккупанты интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ — били дронами, артиллерией и другими видами вооружения", — сообщил Прокудин в своем Telegram-канале 4 декабря.

Гражданский объект, который обеспечивал местных жителей теплоснабжением, подвергся серьезным разрушениям. Помещения и оборудование станции повреждены. Глава ОВА подчеркнул, что Россия продолжает воевать с мирным населением.

"Из-за этого работа ТЭЦ приостановлена. Без тепла остались 470 домов — более 40,5 тысячи абонентов. Учитывая ситуацию собираю оперативное совещание. Будем рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ", — рассказал он.

Параллельно власти ведут переговоры с партнерами, чтобы обеспечить жителей Херсона электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева. В городе работают "Пункты несокрушимости", где можно согреться, зарядить телефон и связаться с родными. С вопросами или просьбами о помощи можно обратиться в областной контактный центр по номерам 0800 101 102 и 0800 330 951.

Напомним, ночью на 4 декабря ВС РФ атаковали Одессу, в ОВА заявили о повреждении гражданской и энергетической инфраструктуры. Часть Пересыпского района города осталась без света, а вместо некоторых трамваев были уничтожены запустить социальные автобусы.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник ответил, возможна ли отмена графиков отключений света в Украине в ближайшее время. Он рассказал о ситуации в системе и главную цель энергетиков сейчас.