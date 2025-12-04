Херсонська ТЕЦ повністю зупинила роботу: в ОВА розповіли про наслідки ударів ЗС РФ

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін заявив, що понад 40,5 тисячі абонентів залишилися без опалення. ЗС РФ добились призупинення роботи Херсонської теплоелектроцентралі, і місцева влада шукає альтернативи.

"Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ — били дронами, артилерією та іншими видами озброєння", — повідомив Прокудін у своєму Telegram-каналі 4 грудня.

Цивільний об'єкт, який забезпечував місцевих жителів теплопостачанням, зазнав серйозних руйнувань. Приміщення та обладнання станції пошкоджені. Очільник ОВА наголосив, що Росія продовжує воювати з мирним населенням.

"Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків — понад 40,5 тисячі абонентів. З огляду на ситуацію збираю оперативну нараду. Будемо розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ", — розповів він.

Паралельно влада веде переговори з партнерами, щоб забезпечити мешканців Херсону електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву. У місті працюють "Пункти незламності", де можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними. З питаннями або проханнями про допомогу можна звернутись в обласний контактний центр за номерами 0800 101 102 та 0800 330 951.

Нагадаємо, вночі на 4 грудня ЗС РФ атакували Одесу, в ОВА заявили про пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Частина Пересипського району міста залишилася без світла, а замість деяких трамваїв були знищені запустити соціальні автобуси.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник відповів, чи можливе скасування графіків відключень світла в Україні найближчим часом. Він розповів про ситуацію у системі та головну мету енергетиків наразі.