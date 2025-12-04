Нічний обстріл Одеси: багато постраждалих, місто частково без світла (фото)

Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, розташовані поруч багатоповерхові житлові будинки та легкові автомобілі.

Росіяни атакували Одесу в ніч на 4 грудня. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що підрозділам ППО вдалося знищити більшу частину повітряних цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури.

"Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено двері та скління семи багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі. Попередньо постраждало шість осіб, з них двоє врятовані з заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надано психологічну допомогу", – вказав чиновник.

За його словами, рятувальники загасили пожежі, для жителів постраждалих будинків влада розгорнула пункти незламності.

Відео дня

Рятувальники повідомили, що визволяли заблокованих у власних помешканнях людей разом із поліцейськими. За їх даними, внаслідок обстрілу постраждало п'ятеро одеситів.

У ДСНС зауважили, що гасили пожежі попри ускладнення у вигляді повторного сигналу повітряної тривоги.

Люди біля пошкодженого обстрілом будинку Фото: ДСНС

Через обстріл частина Пересипського району Одеси залишилась без світла. Начальник МВА Сергій Лисак повідомив, що через знеструмлення частково не працює трамвайний маршрут №1 та №20, а замість них курсують соціальні автобуси.

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу Києва повністю знищено павільйон телеканалу СТБ, де знімали "Все буде добре", "Зважених та щасливих" та низку інших улюблених українцями проєктів.

А представник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія зберігає можливість завдавати масованих ракетно-дронових ударів по Україні 1-2 рази на тиждень.