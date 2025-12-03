Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Обстріли міст України

Знімали "Холостяка" і "Зважених та щасливих": росіяни вщент знищили павільйон СТБ (фото)

внаслідок російського обстрілу знищено павільйон Зважених та щасливих
Знищено павільйон "Зважених та щасливих" | Фото: колаж Фокус

Унаслідок російського обстрілу Києва повністю знищено павільйон телеканалу СТБ, де знімали "Все буде добре", "Зважених та щасливих" та низку інших улюблених українцями проєктів. Попри складнощі, творці шоу не здаються та будуть продовжувати свою роботу.

Про це розповів ведучий "Зважених та щасливих" Даніель Салем. В останньому випуску проєкту він розкрив деталі.

Знищено павільйон "Зважених та щасливих"

"Позаду в нас дуже складний тиждень, бо сусід-агресор вкотре нагадав про себе і в результаті останньої атаки на столицю вщент знищено наш знімальний павільйон. Місце, де багато років знімалися улюблені українцями телепроєкти, такі як "Все буде добре", "За живе", "Один за всіх", пост-шоу проєкту "Холостяк" і де девʼять тижнів ми знімали "Зважування", — сказав Салем.

Ведучий наголосив, що попри те, що павільйон для "Зважування" був знищений російським агресором, вони продовжують знімати проєкт, а учасники — худнути.

Відео дня
Знищено павільйон "Зважених та щасливих"
Знищено павільйон "Зважених та щасливих"
Фото: Instagram
Знищено павільйон "Зважених та щасливих"
Знищено павільйон "Зважених та щасливих"
Фото: Instagram
Знищено павільйон "Зважених та щасливих"
Знищено павільйон "Зважених та щасливих"
Фото: Instagram

У коментарях користувачі мережі висловили своє співчуття та смуток від такої новини.

Тим часом більше деталей щодо руйнування та реакції інших тренерів "Зважених та щасливих" наразі немає.

знищено павільйон стб
У павільйоні знімали низку шоу
Фото: Instagram
Знищено павільйон СТБ
Знищено павільйон СТБ
Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, відома за серіалами "Свати" та "Папік-2" українська акторка Анна Кошмал розповіла, що під час нічного масованого обстрілу Києва росіянами постраждав її будинок.