Леся Нікітюк показала, як з маленьким сином ховалася від обстрілу (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як з майже пʼятимісячним сином ховалась від російського обстрілу. У ніч на 14 листопада ворог атакував Україну сотнями повітряних цілей.

Ведуча шоу "Хто зверху?" не нехтувала безпекою та разом з маленьким сином Оскаром перебувала в підземному паркінгу. Кадри з гучної ночі вона показала в Instagram.

"Називається поспали", — написала Леся.

Леся Нікітюк ховалася із сином під час обстрілу Фото: Instagram @lesia_nikituk

Нікітюк також зізналась, що маленький Оскар рятує її від тривоги та відволікає від негативних думок.

"А ці маленькі ручки знімаються з мене всю втому", — зазначила зірка екрану.

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк стала мамою

Про свої нові стосунки ведуча почала натякати восени 2024 року. Згодом вона публічно визнала, що зустрічається з військовим Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року Леся Нікітюк сказала йому "так" у Карпатах. А в червні в пари народився син, імʼя та обличчя якого вони довго приховували. Після хрещення дитини стало відомо, що його назвали Оскаром.

А про вагітність, яку телеведуча приховувала від публіки до самих пологів, вона дізналася під час зйомок комедії "Песики".

