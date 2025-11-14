Леся Никитюк показала, как с маленьким сыном пряталась от обстрела (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как с почти пятимесячным сыном пряталась от российского обстрела. В ночь на 14 ноября враг атаковал Украину сотнями воздушных целей.

Ведущая шоу "Хто зверху?" не пренебрегала безопасностью и вместе с маленьким сыном Оскаром находилась в подземном паркинге. Кадры с шумной ночи она показала в Instagram.

"Называется поспали", — написала Леся.

Леся Никитюк пряталась с сыном во время обстрела Фото: Instagram @lesia_nikituk

Никитюк также призналась, что маленький Оскар спасает ее от тревоги и отвлекает от негативных мыслей.

"А эти маленькие ручки снимают с меня всю усталость", — отметила звезда экрана.

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк стала мамой

О своих новых отношениях ведущая начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии она публично признала, что встречается с военным Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года Леся Никитюк сказала ему "да" в Карпатах. А в июне у пары родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. После крещения ребенка стало известно, что его назвали Оскаром.

А о беременности, которую телеведущая скрывала от публики до самых родов, она узнала во время съемок комедии "Песики".

