Лесе Никитюк предложили стать певицей: она отреагировала
Леся Никитюк сейчас работает телеведущей и ведет блог в соцсети, однако недавно известный продюсер заявил, что хотел бы сделать из нее певицу. Звезда телеэкрана отреагировала на предложение.
Леся Никитюк высказалась относительно недавнего заявления продюсера Юрия Никитина, который сообщил, что мечтает о совместном музыкальном проекте с ней. Об этом он заявил в интервью Алине Доротюк.
"Я очень люблю Лесю Никитюк. И если бы я что-то хотел с кем-то сделать, то это с ней. Потому что она, кроме того, что очень серьезная медийная фигура, она на самом деле очень талантливая певица. Не прикольная певица, а очень серьезная", — сказал Никитин.
По словам продюсера, они уже обсуждали эту идею, однако это было еще до рождения ребенка.
"Сейчас я понимаю степень загруженности... но я надеюсь, что у нас может что-то получиться, потому что она невероятно талантливый человек", — добавил Никитин.
Никитюк не оставила это без внимания — в своих Instagram Stories она опубликовала фрагмент интервью и отметила:
"Легендарный продюсер Юрий Никитин. Очень интересное интервью и предложение".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Никитюк показалась с женихом-военным и 3-месячным сыном. Знаменитость редко делится семейными кадрами, поэтому новые фото сразу привлекли внимание.
- Популярная телеведущая поделилась с подписчиками фото оригинального подарка от своего жениха Дмитрия Бабчука. Звезда призналась, что такого сюрприза ей еще никогда не делали.
Кроме того, звезда показала фигуру спустя два месяца после родов.