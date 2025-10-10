Лесе Никитюк предложили стать певицей: она отреагировала

Леся Никитюк сейчас работает телеведущей и ведет блог в соцсети, однако недавно известный продюсер заявил, что хотел бы сделать из нее певицу. Звезда телеэкрана отреагировала на предложение.

Леся Никитюк высказалась относительно недавнего заявления продюсера Юрия Никитина, который сообщил, что мечтает о совместном музыкальном проекте с ней. Об этом он заявил в интервью Алине Доротюк.

"Я очень люблю Лесю Никитюк. И если бы я что-то хотел с кем-то сделать, то это с ней. Потому что она, кроме того, что очень серьезная медийная фигура, она на самом деле очень талантливая певица. Не прикольная певица, а очень серьезная", — сказал Никитин.

По словам продюсера, они уже обсуждали эту идею, однако это было еще до рождения ребенка.

"Сейчас я понимаю степень загруженности... но я надеюсь, что у нас может что-то получиться, потому что она невероятно талантливый человек", — добавил Никитин.

Никитюк не оставила это без внимания — в своих Instagram Stories она опубликовала фрагмент интервью и отметила:

"Легендарный продюсер Юрий Никитин. Очень интересное интервью и предложение".

Леся Никитюк ответила на предложение продюсера Никитина Фото: Instagram

