Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Леся Никитюк показалась с женихом-военным и 3-месячным сыном (фото)

Леся Никитюк показала фото с сыном и женихом
Телеведущая Леся Никитюк | Фото: Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новыми трогательными снимками, на которых появилась вместе с семьей. Впервые за долгое время она показала своего возлюбленного и маленького сына.

Related video

Знаменитость редко делится семейными кадрами, поэтому новые фото сразу привлекли внимание. На снимках в Instagram она предстала рядом с любимым и маленьким сыном, демонстрируя теплую семейную атмосферу.

Звезда поделилась осенней фотосессией, полной спокойствия. На фото Леся позирует рядом с женихом — военным Дмитрием Бабчуком.

Никитюк с любимым
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук
Фото: Instagram

Для прогулки телеведущая выбрала лаконичный кэжуал-лук: черный бомбер, солнцезащитные очки и минимальный макияж, подчеркнувший ее естественную красоту. Она также продемонстрировала смену имиджа — волосы стали темнее.

Дмитрий выглядел сдержанно и стильно — в темной куртке, худи и похожих очках, которые создавали ощущение единства между парой.

На другом фото Никитюк позирует уже с сыном, которому вскоре исполнится четыре месяца. Телеведущая сидит возле коляски серого цвета на фоне осенней локации, украшенной тыквами и сеном.

Никитюк с ребенком
Леся Никитюк с сыном
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, звезда показала фигуру спустя два месяца после родов.