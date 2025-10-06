Леся Нікітюк показалася з нареченим-військовим і 3-місячним сином (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила шанувальників новими зворушливими знімками, на яких з’явилася разом із родиною. Вперше за тривалий час вона показала свого коханого й маленького сина.

Знаменитість рідко ділиться сімейними кадрами, тож нові фото одразу привернули увагу. На знімках в Instagram вона постала поруч із коханим і маленьким сином, демонструючи теплу родинну атмосферу.

Зірка поділилася осінньою фотосесією, сповненою спокою. На фото Леся позує поруч із нареченим — військовим Дмитром Бабчуком.

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук Фото: Instagram

Для прогулянки телеведуча обрала лаконічний кежуал-лук: чорний бомбер, сонцезахисні окуляри та мінімальний макіяж, що підкреслив її природну вроду. Вона також продемонструвала зміну іміджу — волосся стало темнішим.

Дмитро виглядав стримано й стильно — у темній куртці, худі та схожих окулярах, що створювали відчуття єдності між парою.

На іншому фото Нікітюк позує вже з сином, якому невдовзі виповниться чотири місяці. Телеведуча сидить біля візочка сірого кольору на тлі осінньої локації, прикрашеної гарбузами та сіном.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram

