Наречений-воїн Лесі Нікітюк здивував незвичним подарунком для коханої (фото)

Популярна телеведуча поділилася з підписниками фото оригінального подарунка від свого нареченого Дмитра Бабчука. Зірка зізналася, що такого сюрпризу їй ще ніколи не робили.

Леся Нікітюк продемонструвала кросівки з ексклюзивним дизайном, які стали для неї справжньою несподіванкою. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Кросівки вирізняються оригінальним принтом — на світлому фоні розміщені зображення рожевих троянд. Особливо привертає увагу незвичайне поєднання кольорів: підошва темно-зелена, а шнурівка — з яскраво-рожевого оксамиту.

Нікітюк отримала подарунок від коханого Фото: Instagram @lesia_nikituk

"Ні один пацан такого мені не дарував", — емоційно прокоментувала ведуча свою обновку.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук тривалий час тримали свої романтичні стосунки в таємниці від громадськості. Офіційно про свій зв'язок пара повідомила лише рік тому. У січні 2025 року телеведуча оголосила про заручини, продемонструвавши підписникам вишукану обручку.

Влітку у закоханих народився син. Телеведуча ретельно приховувала вагітність протягом усього періоду, тому новина про народження дитини стала несподіванкою для шанувальників.

